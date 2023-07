Mulher tem celular "roubado" por peixe-voador nas Filipinas, e vídeo viraliza; veja

A- A+

Uma mulher teve o celular "roubado" enquanto fazia um passeio de barco nas Filipinas, e o culpado foi um peixe-voador, animal conhecido pelos seus pulos para fora da água. O inusitado caso, que aconteceu em 19 de junho, viralizou esta semana nas redes sociais.

O momento foi registrado por um amigo de Neressa Ursal Maquilan, a dona do aparelho. Ele gravava a mulher ao lado de sua parente, Cha Ursal. Nas imagens, as duas posavam para a câmera e sorriam antes do peixe "atacar" e "fugir" com o celular.

— O que aconteceu foi muito inesperado — disse Cha Ursal à "Jam Press". Ela e Neressa estavam em uma expedição de barco para prestar homenagem à uma tia falecida. A ocasião, no entanto, ficou marcada pelo surgimento repentino do animal marinho.





flounder kumapit sa patalim pic.twitter.com/ewsHE2vp25 — kabulastugan (@kblstgn) July 11, 2023

No vídeo, é possível ver o momento exato em que o incidente acontece. No início da gravação, Neressa e Cha pretendiam tirar uma foto. Em seguida, a expressão da mulher muda para surpresa quando o celular, que estava em seu colo, é jogado no mar.



De acordo com o "New York Post", Cha afirmou que alertou o capitão do barco. Ele chegou a mergulhar no mar em busca do telefone, mas não teve sucesso. O aparelho ficou desaparecido até aquela noite, quando foi encontrado na praia.

— Mais tarde naquele dia, a maré ficou baixa. Alguém encontrou o telefone na praia e ele foi devolvido para nós — contou Cha, ressaltando, no entanto, que o dispositivo já estava danificado e não era mais possível consertá-lo. — É algo raro de acontecer, então nos sentimos especiais.

