Mulher tentou matar o marido e filha recém-nascida após sofrer alucinações e não dormir por 40 horas

Uma mulher de 35 anos tentou matar o seu marido e bebê em uma crise de psicose pós-parto, ou psicose puerperal. Laura, moradora de Derbyshire, na Inglaterra, teve sua família salva graças à uma rápida reação de seu marido, Dan. Diagnosticada duas semanas depois do nascimento de sua filha Olivia com a condição, a assistente administrativa nunca havia sofrido problemas de saúde mental.

Durante a tentativa de assassinato, Laura quase bateu seu carro enquanto dirigia em alta velocidade depois de ficar acordada por 40 horas seguidas. Segundo ela, os sintomas de alucinação começaram dois dias antes do parto.

— A primeira alucinação que tive foi Olivia sendo molestada e atirada. Tive três desses sonhos e cheguei a um ponto em que não queria ir para a cama. A falta de sono piorou muito e, como Dan estava dormindo, fiquei ressentida com ele. Comecei a ser agressiva com ele. Ainda me sinto culpada, mesmo que não fosse eu mesma — afirmou em um programa de televisão Losing It: Our Mental Health Emergency do canal inglês Channel 4.

O episódio que quase matou a família foi iniciado quando Laura disse ter percebido o marido, Dan, piscando mais do que o normal, como se fosse adormecer. Por isso, pediu para ser a motorista no lugar dele. Após a troca, ela chorou ao relatar que estava vendo alucinações, no entanto, ele não a confortou.

— Em uma fração de segundo eu entrei no carro. Parecia que alguém estava tentando levar um de nós e eu só queria que ficássemos juntos, então logicamente a única maneira de ficarmos juntos era acabar com tudo. Eu estava indo cada vez mais rápido e vi uma parede. Dan estava gritando por favor, pare, Olivia precisa de uma mãe e de um futuro — conta.

Dan conseguiu desligar o carro apertando um botão de liga/desliga, o que desacelerou o veículo. Em seguida, retirou a filha do local. Laura, por sua vez, fugiu. Mas depois voltou para eles e foi imediatamente levada para o pronto-socorro antes de ser internada e passar seis semanas com uma equipe perinatal do hospital Nottinghamshire Healthcare Trust.

Sintomas da psicose pós-parto

De acordo com um relato de caso publicado na Revista de Medicina e Saúde de Brasília, a incidência desta condição é de 1 caso para cada 500 a 1000 nascimentos. Além disso, pesquisas anteriores apontam uma maior chance de ocorrer em mulheres diagnosticadas com transtorno afetivo bipolar do que em mulheres saudáveis.

Os sintomas e sinais associados ao transtorno, que pode surgir momentos antes do parto ou logo em seguida, são:

Instabilidade emocional;

Confusão mental;

Desconfiança;

Nervosismo

Delírios;

Alucinações;

Choro excessivo;

Estado de humor maníaco (pensar e falar extremamente rápido);

Desorganização do comportamento.

Uma revisão feita por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade de São Paulo (USP) mostrou que entre os fatores de risco para psicose puerperal, estão complicações envolvendo o período do parto e antecedentes pessoais ou familiares de transtornos psiquiátricos, principalmente outros transtornos psicóticos.

