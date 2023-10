A- A+

VIOLÊNCIA Mulher trans é morta a tiros dentro de casa na Zona Oeste do Recife Vítima foi identificada como Evellyn Sophia dos Santos e tinha 24 anos

Uma mulher trans de 24 anos, identificada como Evellyn Sophia dos Santos, foi encontrada morta dentro da casa onde morava, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife. O corpo da vítima estava com marcas de tiros de arma de fogo.

Por meio de uma nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado por uma equipe de Força Tarefa de Homicídios da Capital como homicídio consumado.

A corporação disse ainda que "as investigações foram prontamente iniciadas e estão em andamento com o objetivo de esclarecer todos os detalhes".

