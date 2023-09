Mulher usa Instagram da polícia para pedir socorro e é resgatada após cinco dias em cárcere privado

A- A+

Uma mulher em cárcere privado foi resgatada, nesta quinta-feira (31), após pedir socorro pelo Instagram do 26ºBPM, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Ela estava presa há cinco dias em uma casa no Centro da cidade.



A residência, ainda no cimento, fica no alto de um barranco, com partes do tijolo à mostra e com cômodos abarrotados, cheios de objetos bagunçados.

A mensagem foi enviada de manhã para a rede social da unidade. Os agentes, depois de lerem o conteúdo, iniciaram um plano de resgate, já com referências do local. Durante a ida até o imóvel, uma senhora abordou os agentes e informou sobre o desaparecimento da filha, que estaria sendo feita refém em uma casa na região de Quatorze Bis.

A equipe conseguiu resgatar a mulher, encaminhada para uma unidade de saúde da região. O suspeito foi preso e, com ele, foram aprendidos cocaína, maconha e certa quantia de dinheiro em espécie.

