Saúde Mulher viraliza nas redes ao dizer que quase perdeu a vida por não lavar garrafa térmica Garrafas não lavadas podem desenvolver mofo, adquirir sabores estranhos e cheirar mal

Os especialistas recomendam beber água ao longo do dia para se manter hidratado. Para fazer isso, muitas pessoas investem em garrafas térmicas para não precisarem comprar garrafas plásticas.

No entanto, poucos limpam esses recipientes adequadamente. Existe uma crença popular de que não há necessidade de lavá-lo, pois a água com a qual é preenchido pode cumprir essa função.

No entanto, a má limpeza desses produtos pode causar doenças

Garrafas não lavadas também podem desenvolver mofo, começar a cheirar mal ou adquirir sabores estranhos.

As pessoas podem até ficar doentes, como aconteceu com a americana Kae Smith, uma mulher que desenvolveu bronquite por não lavar o recipiente de água.

A mulher, dos Estados Unidos, sofreu episódios recorrentes da doença por vários meses, culminando em inflamação do revestimento dos brônquios. Tudo por não limpar sua garrafa térmica.

"Eu tenho urticária"

Smith documentou sua história no TikTok e mostrou o que encontrou quando desmontou sua garrafa de água para limpá-la completamente. A jovem achou mofo cobrindo o bocal de silicone.

"Eu tive um resfriado leve, mas não foi embora. Fui ao pronto-socorro por causa da bronquite. Claro, recebi um inalador e algumas pílulas e tive urticária como resultado das pílulas. Ótimo, não aguento mais. A bronquite leva mais tempo do que deveria para desaparecer. Isso melhora depois de três semanas, mas então eu tive uma infecção sinusal", disse ela.

Como lavar adequadamente uma garrafa térmica de água?

Se não forem secas adequadamente, as garrafas de água são propensas à formação de mofo. Isso ocorre porque a umidade residual pode se acumular, criando um ambiente ideal para o crescimento desse tipo de fungo.

"Os esporos de mofo, que são onipresentes no meio ambiente, podem se depositar em superfícies úmidas e começar a crescer. Além disso, se a água dentro da garrafa não for substituída regularmente, a matéria orgânica da saliva ou de outros contaminantes pode fornecer nutrientes para o mofo prosperar", explica o professor Benjamin Turner, do Departamento de Biologia da Universidade do Alabama, em Birmingham.

Para evitar o crescimento dessas bactérias, é assim que você deve limpar sua garrafa térmica:

Use água quente e detergente para limpar completamente os copos de água;

esfregue todas as superfícies, incluindo o interior, o exterior e as fendas onde o mofo ou as bactérias possam se esconder;

enxágue bem o vidro com água limpa para remover qualquer resíduo de sabão;

desinfete a garrafa térmica com uma solução de alvejante ou desinfetante comercial projetado especificamente para superfícies de contato com alimentos para remover quaisquer bactérias ou esporos de mofo restantes;

e deixe a garrafa secar completamente ao ar antes do próximo uso.

