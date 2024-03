A- A+

SAÚDE Mulher viraliza no TikTok ao mostrar o antes e o depois da retirada de um tumor no couro cabeludo Alondra Sierra diz que o machucado começou pequeno até virar uma bola que deformou sua cabeça

Uma mulher viralizou no TikTok ao mostrar o antes e depois de uma cirurgia que ela fez para retirar um tumor no couro cabeludo que cresceu e deformou sua cabeça. No vídeo, é possível ver, além da transformação estética que a jovem passou, o retorno da autoestima dela.

Alondra Sierra, diz que o tumor começou pequeno, como um machucado em seu couro cabeludo bem perto da testa, porém, ele foi crescendo com o passar do tempo até se formar em uma grande bola que deformou a sua cabeça.

Segundo ela, o câncer foi causado pela exposição excessiva ao sol e aos raios ultravioletas. E, agora, pelas redes sociais, ela enfatiza a importância de usar protetores solares diariamente a cada duas horas de exposição solar.



Ela também pede que as pessoas façam check-ups com dermatologistas todos os anos, começando em idades mais novas. Confira o vídeo:

