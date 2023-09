A- A+

SOLIDARIEDADE Mulher vítima de acidente no Mirabilandia recebe mais de 900 doações de sangue nesta quarta-feira Pessoas de todo tipo sanguíneo podem doar em nome de Dávine Muniz; coleta está sendo realizada na sede do Hemope, nas Graças

Mais de 900 pessoas foram até a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), no bairro das Graças, no Recife, para doar sangue nesta quarta-feira (27) em nome de Dávine Leandro Muniz Cordeiro, a professora arremessada de um brinquedo no parque de diversões Mirabilandia, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A informação foi confirmada à reportagem da Folha de Pernambuco pelo irmão dela, Dustin Cordeiro. Ele, no entanto, não soube informar o número exato de doações.

A campanha de doações, realizada pela família nas redes sociais, segue, e a visão dos parentes da professora é otimista, também por conta da melhora no quadro clínico da profissional de educação.

"Especialmente porque agora, com ela melhorando, pode ficar hábil a fazer alguma cirurgia se necessário", disse o irmão.

Dávine Leandro Muniz Cordeiro, de 34 anos, está internada no leito quatro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 1 do Hospital da Restauração (HR), no Derby, bairro da área central do Recife. Essas informações devem ser apresentadas na sede do Hemope no momento da doação. Qualquer tipo sanguíneo é aceito.

Engenheiro do Mirabilandia na polícia

Engenheiro que presta serviços de consultoria há 10 anos ao parque de diversões Mirabilandia, Ely Gomes dos Santos foi ouvido nessa terça-feira (26) pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na Delegacia do bairro do Varadouro, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Ele disse que vistorias são realizadas diariamente no Mirabilandia e que as correntes que se romperam substituíam as originais, por oferecerem mais segurança. Confira entrevista completa aqui.

