Violência Mulher é vítima de tentativa de feminicídio com golpes de barrote em Barra de Jangada O suspeito, um homem de 21 anos, fugiu do local após efetuar os ataques

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio ao ser atacada por golpes de barrote na cabeça. O caso ocorreu no último sábado (20), em Barra de Jangada, no município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada e enviou ao local uma equipe do 6º BPM. O suspeito, um homem de 21 anos de identidade não revelada, fugiu antes da chegada dos policiais.

A vítima, que não teve nem nome ou idade revelados, foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra de Jangada e, depois, transferida ao Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o suspeito atingiu a vítima na cabeça e rosto "com objetos contundentes e cortantes". Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos.

A reportagem da Folha de Pernambuco procurou o HR para saber informações sobre o estado de saúde da vítima, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.



