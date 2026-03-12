A- A+

MÊS DA MULHER "Mulheres Camará" reúne escritoras pernambucanas e celebra protagonismo feminino em Camaragibe Evento acontece nesta sexta (13), no Camará Shopping, com encontro literário e exposição aberta ao público

O Camará Shopping, em Camaragibe, promove nesta sexta-feira (13) o evento “Mulheres Camará”, iniciativa que celebra o protagonismo feminino na literatura e homenageia escritoras que contribuem para a produção cultural em Pernambuco.

A programação começa às 15h, com encontro na Praça de Alimentação, no Piso L3, além de uma exposição temática aberta ao público no Piso L1.

A ação busca dar visibilidade ao trabalho de autoras que atuam em diferentes áreas da escrita e da produção cultural.

Durante o evento, o público poderá conhecer trajetórias e obras das participantes, que abordam temas como espiritualidade, educação, poesia, memória cultural e experiências humanas.

Entre as convidadas estão a escritora Danielle Vasconcelos Camarotti, que aborda fé e superação em suas obras; Marcia Alves, educadora e autora de literatura infantil; e Luciana Cristina de Araújo Evangelista, pesquisadora e escritora com atuação na área da educação.

Também participam Ana Paula Sarmento, professora e pesquisadora em Linguística; Luciana Neves de Alencar Vidal Freire, advogada e escritora; e Alcíone Carvalho, poetisa com produção literária marcada pela espiritualidade.

O encontro reúne ainda autoras como Vanessa Cândida, que escreve sobre cura emocional e superação do luto; Vanessa Ferreira, poetisa e pesquisadora de língua portuguesa; e Lenemar Santos, poetisa e produtora cultural criadora do Sarau da Gente.

ntegram também a programação educadoras e pesquisadoras como Edite Marques de Moura, Célia Lira Guimarães e Adlene Silva Arantes, além de escritoras atuantes em coletâneas e projetos literários, como Lucélia Barbosa Gomes, Luciene Barbosa Gomes, Genicleide Lima, Rosimar Maria Gomes de Souza e Telma de Figueiredo Brilhante.

Também participam nomes ligados à educação, cultura e arte, como Maria do Socorro Pereira, Maria Amanda Vitorino da Silva, Dayse Gomes Mendes, Margareth Leite de Oliveira, Frínea Andrade, Claudia Montes, Hilgerly Alves, Vânia Avelar de Albuquerque, Eulina Monteiro dos Santos Marciel, Jaqueline Santos, Luiza Bitencourt, Laysa Souza de Barros Feitosa Matias, Marta Mônica Alves Francisco e Maria de Fátima Belarmino.

Além do encontro, o público poderá visitar uma exposição temática com obras e biografias das autoras homenageadas, destacando a diversidade de trajetórias e contribuições dessas mulheres para a literatura e a produção cultural do estado. Segundo os organizadores, a iniciativa busca incentivar a leitura, valorizar a cultura pernambucana e ampliar o reconhecimento de talentos locais.

Convidadas

Danielle Vasconcelos Camarotti

Escritora, influenciadora e testemunha da fé cristã em meio às experiências de dor, luto e superação. Viúva e sobrevivente do câncer, transformou vivências pessoais em obras que acolhem e encorajam leitores a reencontrarem esperança em Deus. Autora dos livros Vivendo o Luto com Deus, 40 Curiosidades sobre o Luto e Gratidão pelo Câncer, escreve com sensibilidade e profundidade espiritual, abordando temas difíceis com empatia e propósito. Sua missão é levar consolo, fortalecimento da fé e renovação interior àqueles que enfrentam momentos desafiadores da vida.

Ana Paula Sarmento

Professora e pesquisadora na área de Linguística, com atuação na Universidade Federal de Campina Grande. Doutora em Linguística pela UFPB, possui experiência em Análise do Discurso e formação de professores de Língua Portuguesa. Participou de projetos acadêmicos e programas de iniciação à docência, contribuindo para o desenvolvimento educacional e científico na área da linguagem. Sua trajetória acadêmica é marcada pelo compromisso com o ensino, a pesquisa e a extensão universitária, promovendo reflexões sobre linguagem, educação e práticas pedagógicas contemporâneas.

Edite Marques de Moura

Pesquisadora e educadora com ampla atuação na área de Linguística, alfabetização e formação de professores. Doutora em Linguística pela Universidade Mackenzie, desenvolve estudos que dialogam com o pensamento de Paulo Freire e Bakhtin. Realiza pós-doutorados em Ciências da Linguagem e Educação, além de atuar como professora e técnica pedagógica de Língua Portuguesa na rede pública do Recife. Dedica-se, desde 2000, à formação de educadores e ao desenvolvimento de práticas de leitura e letramento, sendo autora de obras voltadas à reflexão sobre o ato de ler e a formação de leitores.

Com informações da assessoria de imprensa

