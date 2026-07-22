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SAÚDE Mulheres com Somp, antiga síndrome dos ovários policísticos, têm risco 4x maior de doença cardíaca Trabalho foi publicado na revista científica The Lancet Obstetrics, Gynaecology and Women's Health

A síndrome ovariana metabólica poliendócrina (Somp), antiga síndrome dos ovários policísticos (SOP), pode ser um fator de risco para ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, como mostra um novo estudo. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), a condição atinge até 13% das mulheres em idade reprodutiva.

O trabalho, publicado na revista científica The Lancet Obstetrics, Gynaecology and Women's Health, utilizou dados de mais de dois milhões de participantes. Foi observado que as mulheres diagnosticadas com Somp apresentavam maior chance de desenvolver doença cardiovascular aterosclerótica (DCVA).

Como consequência, ter Somp leva a um risco 2,5 vezes maior de sofrer um ataque cardíaco ou um AVC e uma probabilidade 3,4 vezes maior de sofrer um ataque isquêmico transitório (AIT), um sinal de alerta para um possível AVC futuro.

Outro ponto observado é que as mulheres diagnosticadas também podiam desenvolver doença arterial periférica, um estreitamento ou bloqueio das artérias fora do coração, geralmente nas pernas

Os pesquisadores também apontam que todas as associações feitas são independentes de outros fatores de risco, como hipertensão, colesterol alto e diabetes. Ou seja, eles constataram que os efeitos são causados unicamente pelo fato da pessoa ter a síndrome ovariana metabólica poliendócrina.

“Minhas pacientes frequentemente presumiam ter cistos nos ovários, mas, na verdade, pessoas com Somp têm um aumento de folículos que podem se assemelhar a cistos. Embora o termo policístico fosse inadequado, os efeitos da SOMP vão muito além da saúde ginecológica, como demonstramos em nossa nova pesquisa. O próprio novo nome sinaliza o impacto de múltiplos hormônios do sistema endócrino, e esperamos que permita aos médicos oferecer um atendimento mais abrangente”, afirma a pesquisadora principal, Anuja Dokras.

Para a cientista, quem recebe o diagnóstico de SOMP deve conversar com seu médico e considerar mudanças no estilo de vida, focando especialmente em fatores que podem influenciar na saúde do coração.

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