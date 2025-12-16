A- A+

SINISTRO Mulheres, criança e bebê são atropelados por moto enquanto atravessavam avenida em Camaragibe De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), acionado para a ocorrência, o piloto da moto também ficou ferido

Duas mulheres, uma criança e um bebê foram atropelados por uma moto na manhã dessa segunda-feira (15). Eles atravessavam a Avenida Doutor Belmino Correia, no bairro do Timbi, em Camaragibe, no Grande Recife, fora da faixa de pedestres.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), acionado para a ocorrência, o piloto da moto também ficou ferido. Em imagens de câmera de segurança que circulam na internet, é possível vê-lo sendo arremessado da motocicleta com o impacto.

As imagens também mostram que o bebê estava no braço de uma das adultas. Ao verem a moto se aproximando, as mulheres tentam acelerar com as duas crianças. As cinco pessoas acabam sendo atingidas e caem no chão.

O Corpo de Bombeiros atendeu quatro das cinco vítimas - três adultos e uma criança. A outra criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Dentre as vítimas atendidas pelo CBMPE, uma das mulheres, bebê e o motociclista foram encaminhados para o Hospital Getúlio Vargas, na Zona Oeste do Recife. Como os nomes não foram informados, não é possível saber o estado de saúde dos três.

A outra mulher também foi atendida, mas seu estado de saúde não foi repassado pelo Corpo de Bombeiros.

O que dizem as autoridades

A Avenida Doutor Belmino Correia integra a rodovia PE-005, e é de responsabilidade do estado.

Em contato com a reportagem, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) disse que "mantém atuação permanente na implantação e na manutenção de dispositivos de segurança viária em toda a malha rodoviária estadual, incluindo a sinalização vertical e horizontal da PE-005".

"Como parte desse trabalho contínuo, equipes técnicas realizam vistorias periódicas para avaliar as condições da via e identificar a necessidade de eventuais melhorias. O DER-PE reforça seu compromisso com a segurança viária e com a preservação da vida dos usuários das rodovias estaduais", completou o DER-PE, por meio de nota.

Também foi feito contato com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) para saber se a corporação abriu uma investigação sobre o caso. Como os nomes das vítimas não foram informados, a corporação não pôde encontrou a ocorrência.

