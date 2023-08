A- A+

IBGE Mulheres dedicam o dobro de horas que os homens nos afazeres domésticos em Pernambuco De acordo com pesquisa do IBGE, o Recife é a segunda capital brasileira onde se gasta mais horas na realização de tarefas domésticas e/ou cuidado de pessoas

O pernambucanos gastaram, em média, 19,3 horas semanais em tarefas domésticas e/ou no cuidado de pessoas em 2022. Esta, inclusive, é a terceira maior carga horária do Brasil, ficando atrás apenas de Alagoas e do Ceará. Os dados são da PNAD Contínua 2022 – Outras Formas de Trabalho, divulgada nesta sexta (11) pelo IBGE. A pesquisa mostra ainda que houve um aumento em comparação a 2019, quando a população do Estado alcançou, em média, 17,7 horas semanais.

As mulheres pernambucanas dedicaram, em média, 24 horas semanais às tarefas domésticas e/ou cuidado de pessoas no ano passado, deixando o Estado em quinto lugar no País entre o sexo feminino, enquanto os homens, 12,7 horas. Devido à pandemia da COVID-19, esse tema não foi investigado em 2020 e 2021, retornando apenas em 2022.

Ainda de acordo com a pesquisa, o Recife é a segunda capital brasileira onde se gasta mais horas na realização de tarefas domésticas e/ou cuidado de pessoas: 19,1 horas, atrás apenas de João Pessoa (PB), com 19,6 horas. No ano passado, 80,7% dos pernambucanos de 14 anos ou mais realizaram afazeres domésticos no próprio domicílio ou em domicílio de parentes, o equivalente a 6,2 milhões de pessoas.

