DIA INTERNACIONAL DA MULHER Mulheres do interior do Estado recebem capacitação gratuita sobre empreendedorismo "Empreender na Cultura é um Negócio Viável" é uma formação realizada com o objetivo de capacitar mulheres que trabalham com artes e cultura

Não é só nesta sexta-feira (8) que as mulheres têm um momento voltado exclusivamente para elas. Durante esse mês, o curso “Empreender na Cultura é um Negócio Viável", da produtora e consultora Eliz Galvão, vai orientar mulheres das cidades de Goiana, Mata Norte do Estado e Caruaru, na região Agreste.

A capacitação é voltada para mulheres (cis ou trans), pessoas pretas e pardas, que atuem nas artes visuais, música, literatura, cinema, gastronomia, moda, artesanato, entre outros seguimentos. O curso é gratuito e começa na segunda-feira (11), tendo a economia criativa como um dos eixos norteadores deste projeto.

O “Empreender na Cultura é um Negócio Viável", vai orientar as participantes sobre estruturação de negócio, marketing para redes sociais, elaboração de portfólio, currículo artístico, proposta de venda, negociação com cliente e posicionamento no mercado. Participam desta edição 25 participantes, de áreas rurais e urbanas, da cidade de Goiana, que serão realizadas na sede da Banda Curica, Rua do Rosário, 03 - Centro, Goiana - PE. Ao todo, serão cinco dias consecutivos de capacitação, divididos entre aulas práticas e teóricas. Todas as inscritas vão receber apostila com atividades e orientações complementares aos estudos.

Na programação, as inscritas terão a oportunidade de participar de rodas de diálogos. A primeira delas é um bate-papo sobre Gestão de Projetos, e a convidada é Tayná Nunes, produtora cultural com forte atuação local. Outro assunto em questão é a Gestão de Carreiras, com a participação da produtora cultural, Lorieli Queiroz, da cidade de Aliança, também na Mata Norte de Pernambuco.

Curso no Agreste

O curso de empreendedorismo cultural também será realizado, gratuitamente, na cidade de Caruaru. Na cidade do Agreste, as aulas acontecerão no Teatro Experimental de Arte, Rua Carlos Laet, 352 - Indianópolis, nos dias 19,20, 26 e 27 de março, das 9h às 17h. A capacitação é realizada com incentivo da Secretaria de Cultura, Fundarpe, Governo de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura.



