DENÚNCIA Mulheres entrevistadas no escritório de Bill Gates teriam sido questionadas sobre sexo explícito Perguntas teriam como objetivo determinar se as candidatas seriam suscetíveis a chantagem se fossem contratadas para trabalhar para o bilionário

Mulheres candidatas a emprego foram supostamente questionadas sobre sexo explícito e questões pessoais durante uma entrevista para um cargo no escritório de investimentos privados de Bill Gates, informou o Wall Street Journal .

As mulheres teriam passado por um extenso processo de triagem e responderam a perguntas como se alguma vez "dançaram por dólares" ou tiveram um caso, que tipo de pornografia assistiram, entre outras perguntas, disse o WSJ.

Segundo o site Gizmodo, citando o WSJ, as perguntas teriam como objetivo determinar se as candidatas seriam suscetíveis a chantagem se fossem contratadas para trabalhar para o bilionário. O veículo de comunicação disse que não podia confirmar se as mesmas perguntas foram feitas aos homens, mas nenhum dos entrevistados disse ter sido submetido à mesma verificação de antecedentes.

Um porta-voz de Gates evitou perguntas sobre o processo de triagem, dizendo que o escritório particular Gates Ventures contratou a Concentric Advisors, uma empresa terceirizada, para conduzir toda e qualquer verificação de antecedentes, afirmou o WSJ.



A Gates Ventures não respondeu imediatamente ao pedido de comentário do Gizmodo, mas um porta-voz disse ao WSJ que esta linha de questionamento seria inaceitável e uma violação do acordo da Gates Ventures com a empresa contratada, acrescentando que eles são obrigados a cumprir as leis de triagem pré-contratação.

Um porta-voz da Concentric Advisors não respondeu à solicitação de comentário do Gizmodo, mas o CEO da empresa, Mike LeFever, disse ao WSJ que suas perguntas de triagem e verificações de antecedentes são as mesmas, independentemente do gênero, e afirmou que está em conformidade com as leis estaduais e federais.

