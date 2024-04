A- A+

procedimento Mulheres ficam com lesões no pulmão após procedimento na sobrancelha por reação a pigmento; entenda O caso foi detalhado no Journal of Medical Case Reports

Duas mulheres de 33 anos desenvolveram uma condição chamada sarcoidose, após a realização de procedimentos estéticos de micropigmentação nas sobrancelhas. Elas ficaram com lesões no pulmão e no rosto. O caso foi relatado na revista médica Journal of Medical Case Reports por pesquisadores da Eslovênia.

A técnica consiste na incisão de pigmentos na região dos fios para desenhá-los e moldá-los de forma semipermanente. A primeira mulher fez o procedimento um ano antes dos primeiros sintomas, já a segunda, seis anos antes. O que chamou a atenção delas foi o aparecimento de placas “placas laranja-avermelhadas” nas sobrancelhas.

O que causa a sarcoidose?

A sua causa principal da sarcoidose ainda é desconhecida. Ela pode ser o resultado de uma resposta anormal do sistema imunológico a uma substância encontrada no ambiente ou ser ativada por fatores genéticos hereditários. De forma geral, tende a aparecer na faixa etária entre 20 e 40 anos e é mais comum em pessoas com ascendência europeia e africana.

Quais são os sintomas?

Os sintomas mais associados à esta condição são:

Febre;

Fadiga;

Dor torácica indefinida;

Sensação de doença (mal-estar);

Perda de apetite;

Perda de peso;

Dores articulares.

No entanto, os órgãos mais afetados por ela são os pulmões, pois ela tende a causar inflamações localizadas. A pele também é afetada, com a formação de protuberâncias rígidas de cor avermelhada na canela, as quais causam dor. Apenas 75% dos acometidos pela doença desenvolvem granulomas no fígado e 25% sofrem com interferências nos olhos causadas por ela e podem até mesmo perder a visão a longo prazo.

