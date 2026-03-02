A- A+

Exército brasileiro Mulheres ingressam às Forças Armadas pelo Serviço Militar em Pernambuco Pela primeira vez as mulheres tiveram a oportunidade de participar do alistamento, de forma voluntária; incorporação ocorreu ao redor do Brasil

As mulheres ingressaram pela primeira vez nas Forças Armadas por meio do Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF), nesta segunda-feira (2), após um processo de recrutamento voluntário. Em Pernambuco, a cerimônia de incorporação das 75 voluntárias ocorreu no Quartel-General do Comando da 7ª Região Militar, na Várzea, Zona Oeste do Recife.

O Ministério da Defesa estima que, no total, 1.467 mulheres prestem o serviço militar em 13 estados, além do Distrito Federal. Dessas, são 1.010 no Exército, 300 na Força Aérea e 157 na Marinha. O efetivo será distribuído em 51 municípios do Brasil.

O processo de alistamento em Pernambuco recebeu 1.744 interessadas. O recrutamento passou por uma seleção rigorosa com exames médicos e testes físicos.

Formatura

Durante a cerimônia, os familiares e parentes acompanharam as 75 mulheres e 146 homens recrutados. Os incorporados cantaram o hino nacional e desfilaram às autoridades militares presentes.

A soldado Rebeca Rafaela é uma das mulheres que tiveram a oportunidade de participar do alistamento voluntário. Ela tinha interesse desde a infância, inspirada pela pai que foi soldado e faleceu há dois anos.

“Eu sonho desde pequena porque meu pai era soldado. Ele sempre me falava sobre a disciplina do Exército, colocava dentro de casa e acabou virando um sonho”, disse a soldado que destacou a importância da participação feminina.

“É gratificante ver que homens e mulheres podem receber a mesma oportunidade. Eu espero crescer, seguir carreira e que dê tudo certo”, completou.

A mãe da soldado Rebeca, Janaína Santos, relatou a felicidade em ver a filha realizando um sonho.

“Eu fico muito feliz e orgulhosa pela coragem dela. Está de parabéns e estou aqui para dar o maior apoio”, disse a técnica de enfermagem.

Momento inédito

As mulheres já fazem parte do Exército Brasileiro, ocupando, inclusive, cargos de comando.

Cerca de 10% do efetivo militar do país já é composto por mulheres. Elas estão representadas nas Forças Armadas como combatentes, dentistas, enfermeiras, médicas, professoras e outras funções técnicas.

Com a novidade do Serviço Militar Inicial Feminino, as mulheres começam a realizar o alistamento e servir como soldados.

De acordo com o coronel Gustavo Pinheiro, chefe do Escalão de Pessoal da 7ª Região Militar, o momento é histórico para o Exército Brasileiro.

“É uma data muito especial. As mulheres fazem parte do Exército Brasileiro desde a Segunda Guerra Mundial. Temos pela primeira vez as soldados do segmento feminino”, afirmou.

No serviço militar, as mulheres terão as mesmas responsabilidades e benefícios dos outros soldados, como direito a soldo, Vale Transporte e Serviço de Saúde.

“As mulheres, a partir de agora, terão o serviço militar voluntário todos os anos. As inscrições são abertas no primeiro semestre. Para 2027, iniciou em janeiro e termina no dia 30 de junho”, concluiu o coronel Gustavo Pinheiro.

Brasília

O Comando Militar do Planalto, em Brasília, também realizou uma cerimônia para a incorporação das mulheres no SMIF.

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, esteve presente na solenidade na capital federal e celebrou a efetivação do processo de alistamento voluntário.

"O ingresso feminino no serviço militar inicial também se alinha aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no âmbito da Agenda Mulheres, Paz e Segurança das Nações Unidas, fortalecendo nossa credibilidade e interoperabilidade em missões internacionais, além de promover maior capacidade de inovação, adaptabilidade e legitimidade social", disse.

