Poço da Panela: mulheres invadem prédio, furtam R$ 1 milhão em joias e deixam local bebendo cerveja

Duas mulheres invadiram um prédio no bairro do Poço da Panela, na Zona Norte do Recife, furtaram cerca de R$ 1 milhão em joias de um apartamento e deixaram o local bebendo cerveja.



O caso aconteceu no domingo (19), e a movimentação de chegada e saída das suspeitas foi registrada por câmeras de segurança do condomínio.



Às 12h10, a dupla suspeita chega em um carro branco e entra no edifício. As mulheres acessam as escadas, entram no elevador com uma moradora e vão até o 7º andar.



Na saída, às 12h39, elas aparecem novamente no elevador, bebendo cerveja em lata, portando duas bolsas.

Em entrevista ao g1, a filha dos donos do imóvel informou que o apartamento foi arrombado com o auxílio de um pé de cabra.



Ainda segundo a filha, joias estimadas em cerca de R$ 1 milhão, além de dinheiro e uma arma foram levados do local.



Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência de furto em residência, por meio da Central de Plantões da Capital.



"Um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia de Casa Amarela, para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva", destacou a corporação.

