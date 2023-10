Mulheres israelenses e palestinas protestam juntas pela paz

A- A+

Centenas de mulheres israelenses e palestinas protestaram juntas nesta quarta-feira (4) em Jerusalém e perto do mar Morto (na Cisjordânia ocupada) pela paz entre os seus povos.

"Queremos paz", pediam as manifestantes, erguendo faixas que diziam: "Parem de matar os nossos filhos".

"Nossa mensagem é que queremos que nossos filhos estejam vivos e não morram", disse à AFP em Jerusalém a palestina Huda Abu Arqoub, diretora regional da ONG Aliança para a Paz no Oriente Médio.

Esta entidade inclui as duas organizações que convocaram as marchas: o movimento israelense Women Wage Pace (Ação de Mulheres pela Paz) e a associação palestina Women of the Sun (Mulheres do Sol).

"Esta é a primeira vez que estabelecemos uma verdadeira parceria entre mulheres israelenses e palestinas em pé de igualdade", disse Arqoub, antes do grupo marchar para as margens do mar Morto, onde se juntou a outras ativistas.

O processo de paz no Oriente Médio é extremamente frágil, trinta anos depois dos acordos de Oslo entre israelenses e palestinos.

Pelo menos 243 palestinos e 32 israelenses morreram desde o início do ano em eventos relacionados ao conflito.

Veja também

pacto migratório União Europeia sela acordo para reforma do pacto migratório