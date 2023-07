Mulheres na TI: histórico, cenários atuais, trajetória e a importância da presença feminina na área

A- A+

No dia 08 de Março é comemorado o Dia Internacional da Mulher e isso nos relembra sempre um fato importante sobre as mulheres na área de TI: o aumento do interesse delas nesta área.

Até meados da década de 70, os cursos como ciência da computação eram dominados por mulheres, sendo a primeira turma da ciência da computação da USP (1974) formada em grande maioria por mulheres. Não podemos esquecer de mencionar algumas referências que contribuíram para a tecnologia como Ada Lovelace ( 1815 - 1852) no qual é considerada a primeira programadora da história, apesar de ser filha de Lord Byron (1788 - 1809), famoso poeta britânico, o seu interesse em ciência veio através de sua mãe, que era formada em matemática.

Seguindo essa vertente temos o ENIAC que foi o primeiro computador do mundo no qual a equipe era composta por mulheres que tinham a responsabilidade de programá-lo usando cartões perfurados, uma tarefa complexa e muito exaustiva. Foram inúmeras as contribuições das mulheres nessa área, e a dúvida que surge é porque tivemos um momento de crescimento e depois uma considerável queda, e consequentemente a predominância dos homens?

Há alguns tópicos do texto “Como as mulheres passaram de maioria a raridade nos cursos de informática 2018” que nos ajudam a entender isso:

Os primeiros computadores pessoais contendo jogos, voltado mais para o público masculino;



As máquinas tinham pouco processamento e memória, era mais um trabalho de força braçal e repetitivo;



Questão cultural no qual meninos são criados para jogar vídeo game e meninas para brincar de bonecas.

Atualmente temos um mercado aquecido com oportunidades para as mulheres na área de TI. Fernanda Guerra faz parte do time da FTEAM e conta sua trajetória com orgulho de fazer parte dessa estatística.

"O meu interesse em estudar TI veio da área de Processamento de Línguas Naturais (PLN), pela Universidade Federal de São Carlos - UFSCar Oficial. Através dos três segmentos que rege esse curso de Linguística, a PLN que pode ser entendida como uma subárea da inteligência artificial foi escolhida por mim pelo fato de ser entusiasta dessa área, e pelo fato das possibilidades que ela traz na interação homem-máquina. Embora ter surgido na década de 50, PLN vem se tornando cada vez mais presente na vida das pessoas através do aceleramento da automatização de recursos computacionais como: chatbots, aplicativos, comandos de voz, etc., nos quais estão cada vez mais inseridos em nossa vida. Após formada acabei não seguindo a carreira acadêmica, pois necessitava ter experiência no mercado de trabalho, o que foi fundamental para meu crescimento pessoal. Nesse período frequentei o curso de computação com ênfase na parte de software e hardware, e ingressei no curso técnico em ‘Desenvolvimento de Sistemas’, em que pude desenvolver ao final do curso um projeto de aplicativo que tem como objetivo a ‘Organização Social sem fins lucrativos’. Através de comunidades composta de mulheres, cursos e afins surgiu o convite para entrar na Fteam, e conhecer de perto o framework Flutter e ver suas aplicabilidades. Dentro desse contexto, entendo que o papel das mulheres na computação é fundamental, pois temos qualidades que diferenciam dos homens tais como liderança, gerenciamento, perspectivas, soluções e principalmente inovação."

A presença de mulheres na TI ainda é uma minoria que num futuro próximo tenderá a mudar, a presença feminina pode garantir oportunidades e salários iguais e justos, pois ainda temos o fato de mulheres estarem no mesmo cargo que um homem e ganharem um salário menor, justamente pelo fato de ser mulher. A presença feminina é valiosa e de extrema importância, queremos cada vez mais mulheres assumindo cargos de liderança e equiparando-se aos homens, permitindo assim igualdade das questões levantadas acima e não ter polaridade de gênero.

