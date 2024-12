1ª Feira Mulheres que Tecem Pernambuco acontece neste fim de semana, em Olinda

A- A+

De sexta (20) a domingo (22), Olinda receberá a 1ª Feira Mulheres que Tecem Pernambuco - Fios que Conectam e Transformam, que acontecerá no Mercado Eufrásio Barbosa, no bairro do Varadouro.

O evento é gratuito, aberto ao público e reunirá, nesses três dias, mais de 20 artesãs de diversas regiões do Estado. Além da exposição e venda dos trabalhos dessas mulheres, haverá rodas de conversa e oficinas.

A grande homenageada desta edição de estreia da Feira Mulheres que Tecem Pernambuco é dona Albanita Lima de Oliveira, que, durante toda a vida, bordou manualmente estandartes de carnaval para diversos blocos e agremiações carnavalescas.

A feira

Embrenhando-se na diversidade de tipologias têxteis produzidas no Estado, a feira terá representantes de trabalhos individuais e coletivos dos municípios de Passira, Recife, Macaparana, Lagoa do Carro, Tacaratu, Olinda, Orobó, São Lourenço, Ibimirim e Pesqueira.

“Nosso intuito é concretizar a feira como um dos eventos relevantes do mercado nacional do artesanato do Nordeste e do Brasil, atraindo artistas e pesquisadores. O evento é uma oportunidade para socialização, comercialização e reflexão do fazer, do trabalho e da criatividade mobilizada por essas mulheres," conta Rose Lima, produtora executiva do projeto.

Debatendo e repassando saberes

Em um movimento que propicia a interlocução entre o público e os trabalhos das artesãs, a Feira também promoverá, em sua programação, debates e oficinas, com o intuito de compartilhamento dos saberes e vivências das mulheres criadoras.

As mesas promoverão diálogos sobre políticas públicas para o artesanato em Pernambuco; sobre as relações entre moda e arte têxtil; e sobre as pedagogias culturais e saberes entre gerações.

E oficinas com práticas de renda renascença, bordado, crochê e tapeçaria complementam as atividades.

Pesquisa

Durante a Feira, será lançada a 3ª edição da pesquisa “Mulheres que Tecem Pernambuco”, que, desde 2017, mapeia iniciativas de mulheres criadoras em produção têxtil no Estado.

Nesta edição, a pesquisa se voltou à Região Metropolitana do Recife, conhecendo o trabalho de mulheres dos municípios de Recife, Olinda e Camaragibe.

“Foram 16 mulheres mapeadas, além da pesquisa documentar eventos, associações e grupos que atuam nas cidades, acrescentamos à pesquisa cinco tipologias artesanais: tingimento, estamparia, patchwork, fuxico e macramê e nas técnicas anteriormente mapeadas, foram adicionadas novos modos de fazer, como o bordado em estandartes e o crochê na moda, por exemplo”. explica Clara Nogueira, coordenadora geral da pesquisa e da feira.

Programação - 1ª Feira Mulheres que Tecem Pernambuco - Fios que conectam e transformam

Sexta, 20/12

14h às 20h - Feira Expositiva

14h às 18h - Oficina: Renda Renascença

17h às 18h - Abertura oficial da feira e lançamento da 3ª edição da Pesquisa Mulheres que Tecem Pernambuco.

18h às 20h - Mesa de debate: Política Pública: artesanato em Pernambuco

Sábado, 21/12

9h às 21h - Feira Expositiva

9h às 13h - Oficina: Bordado

14h às 18h - Oficina: Crochê

16h às 18h - Mesa de debate: Pedagogias culturais: o repasse do saber-fazer

Domingo, 22/12

10h às 20h - Feira Expositiva

14h às 18h - Oficina: Tapeçaria

15h às 17h - Mesa de debate: Relações entre moda e arte têxtil

SERVIÇO

1ª Feira Mulheres que Tecem Pernambuco - Fios que Conectam e Transformam

Quando: De sexta (20) a domingo (22), às 14h

Onde: Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda - PE.

Entrada gratuita aberta ao público

Instagram: @mulheresquetecempe

