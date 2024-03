A- A+

EDUCAÇÃO Mulheres são mais escolarizadas que homens, mas diferença entre brancas e negras no ensino superior Enquanto o percentual de mulheres brancas com ensino superior era de 29% em 2022, segundo o IBGE, as pretas ou pardas representavam apenas 14,7%

No Brasil, mulheres de 18 a 24 anos são mais escolarizadas que os homens, de acordo com dados do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira (8). Os números apontam que elas tinham uma frequência escolar de 32,6%, enquanto a taxa masculina foi de 28,1%.

No entanto, ainda há uma desigualdade por cor ou raça no acesso a educação de mulheres nessa faixa etária. Enquanto cerca de 39,7% das autodeclaradas brancas estudavam, entre as pretas ou pardas essa proporção era de 27,9% — uma diferença de 12 pontos percentuais.

A maior diferença se deu entre mulheres brancas (39,7%) e homens pretos ou pardos (24,6%) em 2022, grupo com o menor percentual de frequência escolar observado. A disparidade é 50% acima do diferencial mensurado em 2016.

Mulheres e homens acima de 25 anos

Entre a população com 25 anos ou mais, a proporção de pessoas com nível superior completo foi de 16,8% entre os homens e 21,3% entre as mulheres.

O percentual de homens brancos com ensino superior era 2,4 vezes maior do que o dos homens pretos ou pardos (24,9% contra 10,3%), enquanto o percentual de mulheres brancas com ensino superior era o dobro daquele alcançado pelas mulheres pretas ou pardas (29% contra 14,7%).

Qual é significado da palavra Censo?

A palavra vem do latim census e quer dizer "conjunto dos dados estatísticos dos habitantes de uma cidade, província, estado, nação".

Para que serve o Censo?

O Censo, realizado a cada dez anos, é a mais ampla pesquisa sobre a população brasileira e é feita mediante visita ou coleta de informações em todos os domicílios do país.

O levantamento é usado como base para diversas políticas públicas, como distribuição de vacinas, e também como critério para repasses de recursos da União para municípios. É ainda a base para pesquisas eleitorais e investigações acadêmicas.

Por que o Censo do IBGE é tão importante?

Perfil da população

O Censo é o único levantamento no Brasil que é capaz de trazer com riqueza de detalhes os dados de todos os municípios do país.

Vacinas e remédios

O Censo é crucial para a distribuição de vacinas e remédios, para definir o tamanho do serviço de atenção primária a saúde e o número de leitos por habitante. Até agora, o Brasil vinha usando dados defasados, de 2010. Assim, poderia faltar ou sobrar vacinas e medicamentos, dependendo da migração, mortalidade e natalidade de cada cidade.

Pesquisas eleitorais

Para estabelecer quem será entrevistado, as pesquisas eleitorais consideram o perfil da população, por idade, região, renda e sexo. Esse retrato da população estava defasado 12 anos. O último censo aconteceu em 2010.

Pessoas com deficiência

Só o Censo detalha as deficiências, o nível e as condições socioeconômicas dessa população.

Previdência Social

A concessão de benefícios e a previsão de gastos futuros da Previdência têm como base a população, a distribuição por idade e a expectativa de vida dos brasileiros, também calculada com dados do Censo.

Déficit habitacional

O Censo permite calcular quantas famílias estão sem moradia, em lares precários ou com custo muito alto de aluguel. Desde 1995, a Fundação João Pinheiro calcula o déficit habitacional por município para o governo federal. Atualmente, usa o Cadastro Único, também desatualizado.

Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

Os municípios recebem repasses de recursos federais de acordo com a população que é estimada anualmente pelo IBGE, com base no Censo. Como há 12 anos o país não fazia este levantamento, os números estão defasados, o que compromete as estimativas e o orçamento das cidades.

População indígena e povos tradicionais

Só o Censo consegue fazer uma captura mais completa e detalhada desses grupos.

Veja também

Direitos Na Paulista, marcha pede legalização do aborto e igualdade de gênero