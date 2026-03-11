A- A+

SERTÃO Mulheres são presas por tráfico de drogas em Petrolina; polícia apreende 43 kg de maconha Investigação aponta que uma das mulheres é integrante de uma facção criminosa

Duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico de drogas em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, na tarde de terça-feira (10).

De acordo com a Polícia Civil, na ação, foram apreendidos cerca de 43 quilos de maconha, além de 60 gramas de cocaína e 200 gramas de crack.

A investigação aponta que uma das mulheres é integrante de uma facção criminosa e "estaria realizando viagens para transportar entorpecentes e também aliciando outras mulheres para participar das atividades ilícitas", segundo a polícia.

A primeira prisão aconteceu no bairro Antônio Cassimiro após os policiais flagrarem o momento em que uma mala contendo grande "quantidade de droga" era transportada em via pública, dentro de um veículo.

"Diante da situação, foi realizada a abordagem e efetuada a apreensão da substância, além da prisão da mulher responsável pelo transporte", explicou a corporação.

De lá, os policiais seguiram para o imóvel de onde a mala havia sido retirada. "No local, foram encontrados outros entorpecentes dos tipos maconha, cocaína e crack, ocasião em que a segunda envolvida também foi detida.

As duas mulheres foram conduzidas, autuadas em flagrante e encaminhadas à delegacia. Elas serão apresentadas à Justiça para a realização das audiências de custódia. Nomes e idades das suspeitas não foram divulgados.

As investigações seguem para identificar os demais integrantes da facção criminosa, de acordo com a polícia.

