FEMINISMO Mulheres se reúnem em ato no Recife pelo fim da violência de gênero Manifestção, articulada pelo 8M Recife, integra a agenda global de lutas do Dia Internacional das Mulheres

Mulheres de todas as idades se reuniram na Praça do Diário, na tarde desta segunda-feira (9), para marchar pelas ruas do Centro do Recife com o ato unificado por justiça, direitos sociais e contra todas as formas de violência de gênero.

O ato, articulado pelo 8M Recife, integra a agenda global de lutas do Dia Internacional das Mulheres.

Com o lema "Pela vida de todas as mulheres", as manifestantes presentes se cobraram por mais segurança para as mulheres da cidade do Recife e de Pernambuco, denunciando o avanço da violência de gênero, incluindo feminicídios, transfeminicídios e lesbocídios, além da violência política, obstétrica, sexual, econômica e patrimonial.

As organizações políticas que estavam presentes também defenderam o enfrentamento ao racismo estrutural, à precarização do trabalho e às privatizações, pautando o fim da escala 6x1 sem redução salarial, tarifa zero no transporte público e justiça climática.

No manifesto elaborado pelos grupos militantes há ainda a defesa do aborto legal, seguro e gratuito, da justiça reprodutiva, da ampliação de creches públicas inclusivas, da educação pública de qualidade e de políticas de segurança baseadas nos direitos humanos. Denunciando o racismo ambiental, a violência policial nas periferias e a exclusão política de mulheres negras e feministas dos espaços de poder.

Entre as forças políticas presentes, a deputada estadual Rosa Amorim, destacou a importância da união entre mulheres para o fortalecimento da luta contra violência.

"Nós não aguentamos mais chorar a dor da violência das nossas irmãs, a violência que nós sofremos desse sistema machista patriarcal. Só no ano passado foram 1.518 mulheres vítimas de feminicídio assassinadas no nosso país", afirmou.

A parlamentar ainda ressaltou a necessidade do diálogo para conscientizar os homens.

"O nosso inimigo está dentro de casa: são os nossos companheiros e maridos, aqueles que deveriam nos tratar com respeito".

Lola Santos, diretora de políticas públicas para juventude da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, falou sobre a luta para se fazer sempre presente em uma sociedade que naturalmente excluí mulheres negras dos lugares de poder.

"A gente luta todo dia para ser presente. Eu, como mulher negra, sou presente todo dia. Se hoje eu posso estar aqui falando, é porque tive a oportunidade. É disso que a gente precisa, precisamos ouvir nossas meninas e mulheres".

Para Camila Falcão, da Unidade Popular pelo Socialismo, o ato desta terça-feira é uma peça no quebra-cabeça da luta, que é longa.

"O ato não pode terminar aqui porque nós estamos morrendo dia após dia".

Até a publicação desta reportagem, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) não enviou retorno sobre os dados referentes à prevenção da violência contra mulher no estado de Pernambuco.

