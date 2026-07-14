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Sustentabilidade Mulheres transformam resíduos da Fenearte em renda, adubo e novos produtos A Cooperativa Ecovida Palha de Arroz dá um novo destino aos descartes da maior feira de artesanato da América Latina

Durante os 12 dias da Fenearte, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, os resíduos produzidos por expositores e visitantes ganham um destino diferente. Plásticos, papéis, vidros e metais passam por triagem e reciclagem, enquanto o lixo orgânico segue para compostagem. O descarte se transforma e o planeta agradece. O trabalho é realizado por mulheres da Cooperativa Ecovida Palha de Arroz.

Até o momento, a cooperativa recolheu 10 toneladas de materiais recicláveis na 26ª edição da feira. Parte do plástico coletado é transformada em vasos, bandejas, luminárias, porta-copos e utensílios domésticos produzidos no próprio galpão de reciclagem instalado no evento.

"Durante a Fenearte a quantidade de material aumenta bastante. No fim do mês, nossa renda cresce. É um período muito importante para todas nós. Além de garantir o sustento das nossas famílias, a gente sabe que está ajudando o meio ambiente", afirma Audilene Félix da Silva, presidente da Cooperativa Ecovida Palha de Arroz e há 12 anos dedicada à reciclagem.

A cooperativa é responsável pela triagem de todos os materiais recicláveis gerados durante a feira. O processo começa com a separação manual dos resíduos por tipo. Depois, os materiais seguem para reciclagem ou comercialização. O plástico reaproveitado é triturado, aquecido e moldado para dar origem a novos produtos.

Além dos recicláveis, todo o lixo orgânico gerado durante a Fenearte será encaminhado para compostagem e transformado em adubo.

Há dois meses na cooperativa, Nivalda Almeida participa pela primeira vez da operação da feira. Moradora de Olinda e mãe de dois filhos, ela diz que encontrou na reciclagem uma oportunidade de renda.

"Quando a gente vê uma peça pronta, nem parece que aquilo era lixo. Saber que esse trabalho gera renda para nossas famílias e ainda ajuda a preservar o meio ambiente dá muito orgulho", conta.

A cooperativa cuida de todo o resíduo gerado pela feira. Foto: Rafael Aroeira.

Na edição de 2025, mais de oito toneladas de materiais recicláveis deixaram de ser enviadas para aterros sanitários graças ao trabalho da cooperativa. Além disso, mais de uma tonelada de resíduos orgânicos foi transformada em adubo.

Segundo a diretora-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Roberta Andrade, a gestão dos resíduos integra a política de sustentabilidade da feira.

"A Fenearte sempre teve como propósito valorizar o fazer artesanal, mas entendemos que esse compromisso também precisa estar presente na forma como cuidamos do impacto que um evento desse porte gera. Sustentabilidade, para nós, significa pensar em toda a cadeia, desde a destinação correta dos resíduos até a geração de trabalho e renda para quem vive da reciclagem", afirma.

De acordo com Daniel Pernambucano, diretor da Verdiera Sustentabilidade, a meta é ampliar a destinação correta dos resíduos e avançar para um modelo de "lixo zero".

"A expectativa da gente é conseguir rastrear todos os rejeitos da feira e promover um evento 'lixo zero', onde todos participam. Uma feira como a Fenearte incluir essas ações desperta a consciência ambiental nas pessoas, visto que julho é um mês de muitos resíduos. Se não tivéssemos uma gestão responsável, para onde iria esse lixo? É muito importante a gente pensar nisso."

A programação da Fenearte também inclui visitas guiadas que apresentam aos visitantes o percurso dos resíduos, da coleta seletiva até a reciclagem e a compostagem.

O trabalho integra o programa Fenearte + Sustentável, desenvolvido pela Manifesto Ambiental, Verdiera e Adepe, com apoio da Ambipar.



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