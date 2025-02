A- A+

RIO DE JANEIRO Multas de lixo e xixi na rua durante o carnaval chegam a mais de R$ 800 no Rio Segundo a prefeitura, o folião que for flagrado urinando na rua deverá arcar com um valor de R$ 805,07

A Prefeitura do Rio afirmou, nesta sexta-feira, durante coletiva de imprensa sobre o carnaval, que os foliões que urinarem na rua e forem pegos vão pagar multa. O valor, que era de R$ 748,21 no ano passado, aumentou para R$ 805,07.



Além disso, o descarte irregular de pequenos resíduos no asfalto também pode acarretar numa multa de R$ 293,85.

Ao todo, são 34 mil banheiros químicos/posições sanitárias nas ruas em 2025 para dar estrutura aos 482 desfiles de blocos oficiais autorizados – 32 a mais em relação ao ano passado. A cidade se prepara para receber cerca de 8 milhões de foliões durante o carnaval 2025, de acordo com dados da Riotur.

Deste total, 6 milhões devem aproveitar a festa nas ruas, com blocos, enquanto 2 milhões devem circular entre o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, a Intendente Magalhães, o Terreirão do Samba e os bailes populares. Com mais um dia de desfile e samba na Apoteose até o amanhecer, a folia promete agitar a agenda do carioca.

A movimentação econômica esperada para o período, que vai de 1º de fevereiro a 9 de março, é de R$ 5,5 bilhões, com a geração de aproximadamente 50 mil empregos temporários. No dia 1º foi dada a largada do carnaval de rua, com mais de 450 desfiles oficiais previstos até 9 de março.

Neste sábado, o Bloco da Favorita está marcado para ter início às 7h, na Rua Primeiro de Março. O line-up promete animação. Com o ritmo de funk como destaque, este ano terá, entre as atrações, Maneirinho, Bin, Borges, Puterrier, MC Andinho, PK Delas, Os Hawaianos, Hitmaker e Marisa D’Amato.

Entre os convidados estão ainda musos e musas do bloco, que animam a galera e podem dar uma palhinha ao microfone. Este ano estão confirmados Cris Vianna, Joaquim Lopes, Juan Paiva, Marcus Majella, Marcelo Mello JR, Paloma Bernardi, Rapha Logan e Sheron Menezzes.

Em carnavais passados, o bloco costumava desfilar na Avenida Atlântica, em Copacabana. Em 2018, o cortejo arrastrou quase meio milhão de pessoas pelo bairro da Zona Sul. Entre impasses com a prefeitura, ao ser classificado como megabloco em 2024, adquiriu como novo endereço o Centro do Rio, endereço para onde volta neste sábado.

