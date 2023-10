A- A+

Padroeira do Brasil Multidão de fiéis celebra Nossa Senhora Aparecida em paróquia dedicada à santa no Recife Localizada no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, a igreja é o principal espaço dedicado à Nossa Senhora Aparecida na Capital pernambucana

Uma multidão de fiéis lotou a Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida na noite desta quinta-feira (12), para celebrar a padroeira do Brasil. Localizada no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, a igreja é o principal espaço dedicado à santa na Capital pernambucana.

Para homenagear o Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado nesta quinta, a paróquia contou com uma programação especial ao longo de todo o dia. Encerrando as celebrações, que também contou com procissão pelas ruas e avenidas do bairro, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, presidiu a última Santa Missa da noite.

“Nossa Senhora Aparecida simboliza justamente a bondade, a ternura, a maternidade de Deus na vida do seu povo. A imagem foi encontrada ferida, quebrada, fragmentada. É uma grande metáfora para falar do povo brasileiro. Depois, ela foi reconstituída na sua unidade fundamental”, comentou. “E ela foi encontrada por pescadores simples, num momento em que havia escravidão no Brasil. Nossa Senhora, com a pele enegrecida, se identifica com os sofredores, com os pobres, deserdados e abandonados”, acrescentou.

Empossado como arcebispo de Olinda e Recife em agosto deste ano, esta é a primeira celebração em homenagem ao dia da padroeira do Brasil presidida por Dom Paulo Jackson.

“É a primeira experiência como arcebispo presidindo a santa missa aqui no Ipsep. E eu já pude ver como é forte a piedade popular na presença de Maria, de Nossa Senhora”, contou.

A confeiteira Josinês Nascimento, de 67 anos, estava bastante emocionada durante a missa. “Nossa Senhora Aparecida representa tudo para mim. É com muita emoção que eu estou aqui hoje, pedindo bênção e agradecendo já. Essa semana para mim foi tão difícil, mas eu tenho fé que eu venci, e estou aqui já agradecendo”, disse.

O comerciante Ricardo Ferreira, de 57 anos, também é devoto da padroeira e fez questão de estar presente na santa missa. “Na minha vida, ela [Nossa Senhora] é tudo. Agradeço a força que ela dá para a gente, para conseguir alguma coisa, um objetivo na vida”, pontuou.

Professora, Roberta Feitosa, de 34, foi pela primeira vez à paróquia do Ipsep nesta quinta-feira. Ela destacou como a santa lhe faz sentir próxima de sua mãe, já falecida.

“Ela remete muito a minha mãe, à devoção desde criança. E eu peguei isso dela e venho perpetuando. Ela faleceu já tem 11 anos e eu venho com a fé e a devoção à Nossa Senhora por causa dela. Então, me remete muito a ela, à minha infância, Primeira Comunhão, a ida à Basílica de Nossa Senhora Aparecida”, recordou.

