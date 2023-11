Multidão lota portões da Unicap para primeira fase do Enem; Pernambuco tem 218.867 inscritos

A- A+

Foi pontualmente ao meio-dia deste domingo (05) que os portões da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) foram abertos. No local, que fica no bairro da Boa Vista, centro do Recife, 7.275 candidatos vão participar das duas fases do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece, além de hoje, no próximo domingo (12).



Pernambuco conta com 218.867 inscritos para a prova nos 573 locais de aplicação. Hoje, o teste é relacionado à redação, linguagens e ciências humanas.



A ansiedade e expectativa dos alunos são grandes em relação ao teste, mas o momento exige calma, tranquilidade para responder as questões e concentração para uma boa prova.

Emocionada, mas confiante, a jovem Samara Nair, de 18 anos, veio de Campo Grande, Zona Norte da capital, para fazer a prova. A confiança dela é grande.

“Eu estou nervosa. Me preparei muito para esse momento. Eu quero cursar Ciências Biológicas e vim aqui com essa expectativa”, disse a estudante.

Luan Felinto quer estudar Publicidade e Propaganda. Ele acredita que o tema da redação será relacionado a assuntos globais.

“Eu fiz dois preparatórios, passei muito tempo estudando e estou confiante para a prova. Eu acho que o tema vai ser voltado para a globalização, porque, como está havendo muitos conflitos mundiais, eu acho que vai por esse caminho”, explicou ele.

Para Diane Calas, o maior inimigo de quem vai fazer o Enem é a ansiedade.

“A gente tem que se controlar e respirar, senão não vamos conseguir um resultado bom”, disse ela, que acredita que o tema da redação será ligado à arquitetura e estilo.

PROVAS Enem 2023: tema da redação aborda os desafios da invisibilidade do trabalho de cuidado feminino