Multidão reunida na Praça de São Pedro comemora ao ver a fumaça branca

Uma multidão de milhares de pessoas reunidas na praça de São Pedro, no Vaticano, rompeu em aplausos e vivas, nesta quinta-feira (8), após a aparição da fumaça branca, anunciando a escolha do novo papa, constataram jornalistas da AFP no local.

Os sinos da basílica de São Pedro dobraram fortemente pouco após a emissão da fumaça branca na chaminé instalada no telhado da Capela Sistina, às 18h08 locais (13h08 de Brasília).

