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DESPEDIDA

Multidão se despede de Khamenei na cidade sagrada de Qom

O cortejo fúnebre chegará nesta terça-feira (7) ao Iraque, país vizinho que tem uma importante comunidade xiita.

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Multidão se despede de Khamenei na cidade sagrada de QomMultidão se despede de Khamenei na cidade sagrada de Qom - Foto: Wakil Kohsar / AFP

Uma multidão tomou as ruas da cidade sagrada de Qom, ao sul de Teerã, nesta terça-feira (7) para a despedida de Ali Khamenei no quarto dia do funeral do ex-líder supremo do Irã.

O aiatolá morreu aos 86 anos, em 28 de fevereiro, durante ataques conjuntos e seletivos de Israel e dos Estados Unidos no primeiro dia da guerra contra o Irã. O caixão está exposto nesta terça-feira na mesquita de Jamkaran.

Qom é uma cidade sagrada que abriga os seminários mais influentes do islamismo xiita e diversos santuários.

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As ruas da cidade de quase 1,5 milhão de habitantes estavam lotadas, segundo imagens aéreas da televisão estatal. Durante a oração, conduzida pelo aiatolá Abdollah Javadi-Amoli, de 93 anos, figura influente do xiismo conservador, a multidão gritou "Morte aos Estados Unidos!", uma frase frequentemente ouvida nos comícios da República Islâmica.

Outras imagens exibidas pela televisão estatal mostram religiosos de turbante e outros fiéis ao lado do caixão do aiatolá Khamenei e dos caixões de alguns parentes do ex-líder supremo que morreram  no mesmo ataque, incluindo uma neta de 14 meses.

Na segunda-feira, em Teerã, o terceiro dia de homenagem nacional gerou uma demonstração de força e unidade, seis meses depois das grandes manifestações contra o governo e o elevado custo de vida, que as autoridades reprimiram com extrema violência.

Milhões de iranianos tomaram as ruas para um último adeus a Khamenei, elevado à condição de mártir, em uma despedida comparável às cerimônias de 1989 de seu antecessor, o aiatolá Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica.

O cortejo fúnebre chegará nesta terça-feira ao Iraque, país vizinho que tem uma importante comunidade xiita.

O enterro do homem que comandou o país por mais de três décadas acontecerá na quinta-feira (9) na cidade sagrada de Mashhad (nordeste do Irã), local de nascimento de Khamenei.

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