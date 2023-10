Multivacinação no Recife segue neste fim de semana de feriadão; confira os locais disponíveis

A- A+

Fim de semana de feriadão é também para cuidar da saúde, prevenir doenças e evitar a reintrodução de males já tidos como erradicados, portanto, é hora de contribuir para o aumento da conbertura vacinal nos pequenos e em adolescentes de até 15 anos com a Campanha de Multivacinação que segue a todo vapor no Recife, neste sábado (14) e domingo (15).



As vacinas serão oferecidas em 21 pontos da cidade, e não há a necessidade de agendamento prévio. Basta chegar com documentos de identificação, a exemplo do CPF ou cartão SUS além da carteira de vacinação, para atualizar as doses.





Serão pelo menos 17 imunizantes que incluem doses para prevenção da hepatite B, rotavírus, febre amarela, meningocócica C, poliomielite e Covid-19, entre outras doenças.



A Campanha seguirá até o dia 29, com mobilização no chamado "Dia D" no final de semana, 21 de outubro.

Confira os pontos disponíveis:



Sábado (14)

- Praça da Rua Frei Cassimiro (8h às 17h): Praça da Rua Frei Cassimiro, Santo Amaro

- Escola Padre Nércio (8h às 17h): Rua Uriel de Holanda, s/s, Linha do Tiro

- Praça de Dois Irmãos (8h às 17h): Praça Faria Neves, s/n, Dois Irmãos

- Associação de Sítio do Cardoso (8h às 17h): Rua Padre Landin, 392, Madalena

- Igreja Presbiteriana em Jardim Uchoa (8h às 17h): Rua Novo Horizonte, 530, Areias

- Escola Municipal Abílio Gomes (8h às 17h): Rua Bruno Veloso, s/n, Entra a Pulso, Boa Viagem

- Associação de Moradores do Córrego do Inácio (8h às 17h): Rua Córrego do Inácio, 18, Nova Descoberta

- Praça do Jordão (8h às 17h): Rua Alberto Lundren, 2, Jordão

- Shopping Recife (9h às 19h): Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

- Shopping RioMar (9h às 19h): Av. República do Líbano, 251, Pina

- Shopping Tacaruna (9h às 19h): Av. Governador. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro

- Shopping Boa Vista (9h às 19h): Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista

- Centro de Saúde Ermírio de Moraes (8h às 18h): Av. 17 de Agosto, 2388, Casa Forte

Domingo (15)

- D&L PESTISCOS(8h às 17h): Rua Ibiporã, s/n, Joana Bezerra

- Terminal de Campo Grande (8h às 17h): Estrada de Belém, s/n, Campo Grande

- Ferreira Costa (8h às 17h): Rua Cônego Barata, 275, Tamarineira

- COMPAZ Ariano Suassuna (8h às 17h): Av. General San Martin, 1208, Cordeiro

- USF Mustardinha (8h às 17h): Rua Major Mario Portela, 472, Mustardinha

- Escola Estadual São Francisco de Assis (8h às 17h): Rua Sargento Sílvio DelmarHollembach, s/n, Imbiribeira

- Projeto Sopão da Paz (8h às 17h): Rua Tereza Carneiro, Córrego do Eucalipto, 38, Macaxeira

- USF Josué de Castro (8h às 17h): Av. Coração de Jesus, s/n, Cohab

- Shopping Recife (12h às 19h): Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

- Shopping RioMar (12h às 19h): Av. República do Líbano, 251, Pina

- Shopping Tacaruna (12h às 19h): Av. Governador. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro

- Shopping Boa Vista (12h às 19h): Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista

- Centro de Saúde Ermírio de Moraes (8h às 18h): Av. 17 de Agosto, 2388, Casa Forte

