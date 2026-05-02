Sáb, 02 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado02/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
literatura

Múmia é encontrada no Egito com trecho da 'Ilíada' de Homero

Acredita-se que os achados pertençam ao período da era romana do Egito (30 a.c.-641)

Reportar Erro
Múmia Bashiri foi submetida a técnicas não invasivas para revelar segredos Múmia Bashiri foi submetida a técnicas não invasivas para revelar segredos  - Foto: Museu Egípcio do Cairo/Divulgação

Um papiro contendo trechos do Livro II da Ilíada, de Homero, foi encontrado sobre uma múmia dentro de uma câmara por uma expedição arqueológica na região de Al-Bahansa, na província de Mínia, no Egito, a cerca de 250 km da capital, Cairo.

Em entrevista è rede norte-americana CNN publicada neste sábado (2) o filólogo da Universidade de Barcelona, Ignasi-Xavier Adiego, comentou a descoberta: "Este é um grande avanço para nós. Até agora, não sabíamos que tinham usado textos literários como parte do ritual funerário".

"Até o momento não conseguimos interpretar o motivo da existência desse papiro literário. Não tivemos a oportunidade de estudá-lo usando métodos de alta tecnologia, como raio-X, que poderiam nos permitir ler melhor. Fizemos tudo o que pudemos sem destruir o papiro", disse.

Leia também

• Bactéria da escarlatina é descoberta em múmia pré-colombiana; entenda o que isso muda

• "A Maldição da Múmia", "Rio de Sangue" e "A Voz de Deus": confira os filmes em cartaz na semana

• "A Múmia" pode ganhar sequência com Brendan Fraser e Rachel Weisz

O material foi encontrado por uma expedição arqueológica entre a Universidade de Barcelona, na Espanha, e o Instituto Oriente Antigo, chefiada por Maite Mascort e Esther Ponce Milado. Acredita-se que os achados pertençam ao período da era romana do Egito (30 a.c.-641).

Também se tomou conhecimento de outras três câmaras, com grandes frascos contendo restos humanos carbonizados pertencentes a um adulto, ossos de crianças e uma cabeça e ossos de animal, além de pequenas estátuas de materiais como bronze, incluindo uma de Harpocrates.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter