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Conflito

Mundo enfrenta uma nova era de violência elevada, afirma estudo

Em 2025 foram registrados 65 conflitos que envolveram pelo menos um Estado, um novo registro histórico desde 1946

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Bombardeio em TeerãBombardeio em Teerã - Foto: Atta Kenare/AFP

O mundo enfrenta um nível elevado de violência, com o maior número de conflitos entre Estados desde o fim da Segunda Guerra Mundial e uma explosão de ataques contra civis em 2025, segundo um estudo norueguês publicado nesta terça-feira (9).

“Infelizmente, não há muitas coisas positivas que eu posso conseguir, de certa forma, extrair”, afirmou Siri Aas Rustad, do Instituto de Pesquisa sobre a Paz de Oslo (Prio), ao apresentar o relatório anual do organismo.

Em 2025 foram registrados 65 conflitos que envolveram pelo menos um Estado, um novo registro histórico desde 1946.

O número de conflitos entre Estados também dobrou em um ano, com oito, um recorde em 80 anos. A lista inclui as fronteiras entre a Índia e o Paquistão, entre o Afeganistão e o Paquistão, assim como entre Camboja e Tailândia, a invasão russa da Ucrânia, a operação militar israelense na Síria e vários conflitos vinculados às regionais no Oriente Médio.

O ano de 2025 foi o terceiro mais letal desde o fim da Guerra Fria, com quase 245 mil mortes vinculadas a combates e à violência política, incluindo 76.500 atribuídas a ataques contra civis.

O aumento expressivo deste último número deve ao conflito entre o Exército e grupos paramilitares no Sudão, onde os massacres em Darfur deixaram quase 60 mil mortos.

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“O que aconteceu nos últimos cinco ou seis anos é que temos vários grandes conflitos simultâneos ao mesmo tempo e eles parecem se revirar. O mundo não tem nenhum descanso”, afirmou Rustad.

O estudo é baseado em dados compilados pelo Uppsala Conflict Data Program (UCDP), vinculado à Universidade de Uppsala.

O estudo estabelece três tipos de violência organizada: os conflitos que envolvem pelo menos um Estado, os conflitos não estatais e as violências unilaterais contra civis.

O documento cita Israel como “um dos países mais agressivos do mundo neste momento”, assim como os conflitos geralmente ignorados, como os do Haiti (grupos criminosos) ou da Tanzânia (violência pós-eleitoral).

"Está claro que há muito mais tensão no mundo. Quero dizer, é seguro dizer que os Estados Unidos estão por trás de muita coisa. Não estão apenas atacando e aumentando a violência, mas também erguendo barreiras comerciais" desde o retorno de Donald Trump ao poder, acrescentou a pesquisadora.

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