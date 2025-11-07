Mundo 'não comporta mais' o modelo baseado no uso intensivo das energias fósseis, diz Lula em Belém

A- A+

Lula trouxe a transição energética de volta à mesa de discussão, dois anos depois de o mundo ter assumido, na COP28 em Dubai, o compromisso de eliminar gradualmente as energias fósseis.

As decisões relativas ao setor energético "definirão nosso sucesso ou nosso fracasso na batalha contra a mudança do clima", afirmou Lula durante um discurso em uma sessão dedicada ao tema, ao lado de outros líderes.

O presidente enfrenta críticas de ambientalistas por ter promovido o projeto de exploração de petróleo na Margem Equatorial, a 500 km da foz do rio Amazonas.

Lula argumenta que os lucros da exploração de hidrocarbonetos são necessários para financiar a transição. Essa alternativa "permanece um caminho válido para os países em desenvolvimento", afirmou.

