Mundo pode ter 1º trilionário em dez anos, diz relatório anual da Oxfam

Relatório anula da Oxfam Internacional, ONG de combate à pobreza, indica que serão necessários 230 anos para acabar com a pobreza, mas o primeiro trilionário do mundo deve ser conhecido em dez anos. Segundo o documento, uma imensa concentração do poder das grandes empresas e monopólios em nível global está exacerbando a desigualdade em toda a economia.

Sete de cada dez das maiores empresas do mundo têm bilionários como CEOs ou principais acionistas. Ao pressionar os trabalhadores, evitar o pagamento de impostos, privatizar o Estado e contribuir para o colapso climático, essas empresas estão impulsionando a desigualdade e agindo a serviço da entrega de cada vez mais patrimônio a seus donos, já ricos, diz o texto.

Para acabar com a desigualdade extrema, destaca, os governos terão que redistribuir de forma radical o poder dos bilionários e das grandes empresas às pessoas comuns.

