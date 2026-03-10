A- A+

aquecimento global Mundo viveu o quinto mês de fevereiro mais quente já registrado, afirma programa da UE Temperaturas globais ficaram 1,49ºC acima dos níveis pré-industriais

O mundo viveu o quinto mês de fevereiro mais quente já registrado, enquanto a Europa Ocidental enfrentou chuvas extremas e inundações, informou nesta terça-feira (10) o programa de observação climática da União Europeia, o Copernicus.

As temperaturas globais do mês passado ficaram 1,49ºC acima dos níveis pré-industriais, antes que o uso intensivo de combustíveis fósseis provocasse as mudanças climáticas.

Temperaturas mais elevadas que a média para fevereiro foram registradas nos Estados Unidos, no nordeste do Canadá, no Oriente Médio, na Ásia Central e na Antártica ocidental, segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus.

Também foram registradas temperaturas superiores à média na Europa ocidental, meridional e sudeste, enquanto o clima foi mais fresco no noroeste da Rússia, nos países bálticos, na Finlândia e em seus vizinhos escandinavos.

A temperatura da superfície do mar foi a segunda mais elevada para um mês de fevereiro, indicou o Copernicus.

No Ártico, a média de gelo marinho atingiu o terceiro nível mais baixo para o mês, com um resultado 5% abaixo da média.

As mudanças climáticas provocadas pelo ser humano intensificaram as chuvas torrenciais que mataram dezenas de pessoas e obrigaram milhares a abandonar suas casas na Espanha, em Portugal e no Marrocos entre janeiro e fevereiro, segundo a 'World Weather Attribution', uma rede de cientistas do clima.

