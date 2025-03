Aeroporto de Londres Heathrow está 'totalmente operacional' após fechamento devido a incêndio

A- A+

O Aeroporto de Heathrow, em Londres, está "totalmente operacional", disse um porta-voz no sábado, um dia depois de um incêndio em uma usina de energia ter forçado o fechamento do maior aeroporto da Europa.

O incêndio e a queda de energia resultante fizeram com que Heathrow permanecesse fechado durante a maior parte da sexta-feira, antes de alguns voos começarem a pousar e decolar à tarde.

Com impacto global, fechamento temporário de Heathrow levanta questões sobre 'infraestrutura crítica' do Reino Unido

— Podemos confirmar que Heathrow está aberto e totalmente operacional hoje — disse o porta-voz na manhã de sábado. — As equipes do aeroporto continuam fazendo todo o possível para ajudar os passageiros afetados pela queda de energia de ontem em uma subestação elétrica fora do aeroporto.

Cerca de 1.350 voos foram afetados pelo fechamento de sexta-feira, de acordo com o site Flightradar24.

Atrasos e cancelamentos são esperados no sábado antes que o serviço retorne ao normal.

— Temos centenas de funcionários adicionais em nossos terminais e adicionamos voos à programação de hoje para facilitar a passagem de mais 10 mil passageiros pelo aeroporto — disse o porta-voz.

Cerca de 230.000 passageiros usam Heathrow todos os dias, com um total de 83 milhões de passageiros anualmente, tornando-o um dos aeroportos mais movimentados do mundo e o mais movimentado da Europa.

A escala da interrupção levantou questões sobre a vulnerabilidade de uma das infraestruturas de transporte mais importantes do Reino Unido.

Os bombeiros afirmaram que a causa do incêndio, que começou na quinta-feira à noite, "não pareceu suspeita" e que a investigação se concentrará "no equipamento de distribuição elétrica".

Anteriormente, a Polícia Metropolitana de Londres anunciou que sua unidade antiterrorismo estava liderando a investigação sobre o incêndio, dadas suas implicações, mas que não havia evidências de intenção criminosa neste momento.

