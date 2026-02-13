AIEA/Grossi: acordo com Irã sobre inspeções nucleares é possível, mas 'terrivelmente difícil'

A- A+

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, afirmou nesta sexta-feira, 13, que alcançar um acordo com o Irã sobre inspeções de suas instalações de processamento é possível, mas "terrivelmente difícil".



"Isso é absolutamente possível, e é terrivelmente difícil, mas é tecnicamente e politicamente até viável", pontuou.





Grossi disse, na Conferência de Segurança de Munique, que os inspetores retornaram ao Irã e estão monitorando as instalações após ataques das forças israelenses e americanas no ano passado, mas não conseguiram visitar nenhum dos locais que foram alvo. Segundo ele, o cenário nuclear mudou drasticamente após o bombardeio dos EUA às instalações nucleares de Teerã em Fordow, Isfahan e Natanz em meados de 2025.



O diretor-geral ainda soou o alarme sobre o futuro do regime global de não proliferação nuclear, dizendo que um número crescente de países está começando a discutir abertamente a possibilidade de reconsiderar sua abordagem em relação às armas nucleares.

