Ameaças tarifárias dos EUA são inaceitáveis, diz Macron

Presidente francês afirmou que Europa responderá de forma coordenada

Presidente da França, Emmanuel MacronPresidente da França, Emmanuel Macron - Foto: Michel Euler/POOL/AFP

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse neste sábado (17) que "ameaças tarifárias são inaceitáveis", em resposta à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas a oito países europeus, entre eles a França, caso estas nações não apoiem sua pretensão de anexar a Groenlândia, território autônomo da Dinamarca. Macron acrescentou que os europeus vão responder de maneira coordenada.

"A França está comprometida com a soberania e a independência das nações, na Europa e em qualquer outro lugar", disse Macron em postagem na rede social X. "As ameaças tarifárias são inaceitáveis e não têm lugar neste contexto. Os europeus responderão de forma unida e coordenada caso sejam confirmadas. Nós vamos garantir que a soberania europeia seja respeitada", destacou.

De acordo com o presidente francês, é com base nos princípios de soberania e independência das nações, e no compromisso do país com as Nações Unidas e sua Carta, que a França decidiu participar "no exercício organizado pela Dinamarca na Groenlândia". Militares de vários países europeus - entre eles França, Alemanha, Reino Unido, Noruega e Suécia - chegaram esta semana à Groenlândia, em uma demonstração de apoio à Dinamarca, país membro da Otan, e contra as ameaças de anexação de Trump.

"Assumimos plenamente esta decisão, porque a segurança está em jogo no Ártico e nas regiões mais remotas da nossa Europa", declarou Macron. "Nenhuma intimidação ou ameaça nos influenciará - nem na Ucrânia, nem na Groenlândia, nem em qualquer outro lugar do mundo quando nos depararmos com tais situações", ressaltou.


 

