Naufrágio Ao menos três migrantes morrem em naufrágio na Grécia Acidente ocorreu quando embarcação comercial tentava auxiliar migrantes; buscas continuam na zona de Kaloi Limenes

Três migrantes foram encontrados mortos após um naufrágio perto da ilha grega de Creta, onde uma operação de resgate marítimo está em andamento, informou a polícia portuária neste sábado (21).

Vinte migrantes foram resgatados na zona marítima de Kaloi Limenes por uma embarcação comercial que estava no local a mando do centro grego de busca e resgate.

Segundo a emissora pública ERT, houve um acidente quando a embarcação comercial se aproximava do barco de madeira usado pelos migrantes.

Durante o resgate, a embarcação comercial lançou escadas, mas quando os migrantes tentaram alcançá-las, as escadas foram repentinamente puxadas para um dos lados do barco.

Quatro lanchas de patrulha, uma aeronave e dois navios da agência europeia de vigilância de fronteiras Frontex continuam as buscas, disse uma porta-voz da Guarda Costeira grega à AFP.

Segundo a ERT, sobreviventes afirmam que havia cerca de 50 pessoas a bordo do barco naufragado.

Outra embarcação com cerca de 40 migrantes a bordo também foi localizada na mesma área, o que levou a uma nova operação de resgate.

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), mais de 16.770 pessoas solicitantes de asilo na UE chegaram a Creta em 2025, um número significativamente maior do que em outras ilhas do Mar Egeu.

Diante do aumento de chegadas à ilha, o governo grego conservador suspendeu, durante três meses no verão passado, o processamento de pedidos de asilo para migrantes procedentes da Líbia que desembarcariam em Creta.

Segundo o ACNUR, 107 migrantes morreram ou desapareceram em águas gregas em 2025.

