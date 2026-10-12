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ORIENTE MÉDIO Arábia Saudita investiga possível falha de defesa ao impedir ataque dos Houthis em aeroporto Autoridades disseram que a investigação inicial indicou que os Houthis dispararam primeiro vários drones para abrir caminho para uma combinação de mísseis de cruzeiro e balísticos que atingira

A Arábia Saudita iniciou uma investigação para determinar como suas defesas aéreas falharam em interceptar uma série de mísseis e drones disparados por rebeldes Houthis do Iêmen - incluindo um ataque ao aeroporto de Riad que matou pelo menos 13 pessoas e feriu mais de 300 -, informaram duas autoridades regionais nesta segunda-feira.

As autoridades, que falaram sob condição de anonimato, disseram que a investigação inicial indicou que os Houthis, apoiados pelo Irã, dispararam primeiro vários drones para abrir caminho para uma combinação de mísseis de cruzeiro e balísticos que atingiram o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riad.

Uma das autoridades afirmou que a investigação também visa descobrir por que os sistemas de defesa aérea não emitiram um alerta antecipado sobre o ataque, no qual os mísseis e drones houthis percorreram mais de 1.000 quilômetros para chegar a Riad

"Os eventos das últimas semanas são graves", disse o ministro de Energia da Arábia Saudita, príncipe Abdul Aziz bin Salman, no Congresso Mundial de Petróleo e Energia em Riad, na segunda-feira. "Nossa resposta deve ser igualmente séria."

O incidente - um de uma série de ataques houthis a aeroportos sauditas desde a semana passada - expôs vulnerabilidades no sistema de defesa da Arábia Saudita e sinalizou um ponto de virada perigoso em um conflito crescente no Oriente Médio, iniciado há mais de sete meses quando os EUA e Israel começaram sua guerra contra o Irã.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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