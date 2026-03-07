Sáb, 07 de Março

oriente médio

Ataque aéreo israelense deixa 16 mortos no leste do Líbano

Grupo Hezbollah havia denunciado infiltração de tropas israelenses na região de fronteira com a Síria

Ataque israelense matou 16 pessoas no leste do Líbano, diz Ministério da Saúde do paísAtaque israelense matou 16 pessoas no leste do Líbano, diz Ministério da Saúde do país - Foto: Fadel Itani/AFP

O Ministério da Saúde do Líbano informou que pelo menos 16 pessoas morreram em bombardeios israelenses no leste do país, onde o movimento pró-iraniano Hezbollah afirma que trava combates com soldados israelenses que tentaram se aproximar da fronteira com a Síria.

Segundo um comunicado divulgado neste sábado (7) pelo ministério, os ataques aéreos de Israel deixaram pelo menos 16 mortos e 35 feridos na localidade de Nabi Sheet, na região leste de Baalbek, onde o Hezbollah denunciou uma infiltração de tropas israelenses.

O Exército de Israel, que lançou vários bombardeios e enviou tropas terrestres ao Líbano desde que o grupo pró-iraniano lançou mísseis contra Israel na segunda-feira para vingar o assassinato do líder supremo iraniano Ali Khamenei, não se pronunciou até o momento.

Se a informação for confirmada, esta seria a operação israelense mais profunda em território libanês desde novembro de 2024, quando tropas de elite prenderam um agente do Hezbollah, Imad Amhaz, em Batroun, no norte do país.

A agência libanesa ANI havia informado algumas horas antes que as partes entraram em "confrontos na cordilheira oriental (do país), ao longo da fronteira entre o Líbano e a Síria (...) para repelir as tentativas israelenses de aterrissagem".

O Hezbollah informou em um comunicado que vários combatentes observaram "a infiltração de quatro helicópteros" do Exército israelense "a partir da Síria".

Após o pouso, "um grupo" de combatentes do Hezbollah "iniciou" combate com os soldados israelenses em um cemitério de Nabi Sheet, acrescentou o movimento libanês.

"O confronto se intensificou depois que as forças inimigas foram descobertas", destacou o Hezbollah, ao afirmar que as tropas israelenses executaram ataques intensos antes de iniciar uma retirada.

Outro comunicado afirma que combatentes do Hezbollah lançaram foguetes durante a retirada dos soldados israelenses.

Nabi Sheet foi alvo de pelo menos 13 ataques aéreos israelenses na sexta-feira, segundo a ANI.

O Hezbollah lançou na segunda-feira um ataque contra Israel, o que arrastou o Líbano para a guerra no Oriente Médio.

O movimento afirmou que pretendia "vingar" a morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei, assassinado nas operações de Israel e dos Estados Unidos que desencadearam o conflito regional.

Israel lançou uma grande campanha de retaliação no país vizinho.

