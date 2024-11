Ativistas do Greenpeace embarcam em petroleiro na Coreia do Sul para protestar contra poluição plást

A- A+

Ativistas do Greenpeace embarcaram em um navio petroleiro com bandeira panamenha na costa da Coreia do Sul neste sábado (30) para chamar a atenção às negociações do tratado mundial contra a poluição plástica que estão ocorrendo no país.

Cerca de 200 países estão reunidos na cidade sul-coreana de Busan para finalizar um tratado, mas, a apenas um dia do prazo final das negociações, há poucos sinais de um acordo.

"Os ativistas embarcaram pacificamente no petroleiro e não tiveram nenhuma reação da tripulação", disse a porta-voz do Greenpeace, Angelica Pago.

"Pintamos 'PLÁSTICO MATA' na lateral do navio e montamos um acampamento com sucesso", acrescentou à AFP.

O Greenpeace explicou que o "Buena Alba", um navio petroquímico de bandeira panamenha, está ancorado no complexo Hanwha TotalEnergies, na cidade de Seosan, para coletar propileno, um material usado na fabricação de plástico.

O complexo está localizado a cerca de 60 quilômetros a sudoeste da capital, Seul.

Segundo Pago, a intenção é "ficar para continuar pressionando os negociadores para que resistam frente à interferência da indústria petroquímica e petrolífera na negociação e cheguem a um acordo que reduza drasticamente a produção de plástico".

Um porta-voz da guarda costeira da Coreia do Sul disse à AFP que a polícia foi "mobilizada" e está emitindo mensagens de alerta para facilitar "um desembarque seguro".

Também observou que "uma investigação completa" será realizada para determinar se algum ato ilegal foi cometido durante o protesto.





