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INTERNACIONAL Autor de "atentado terrorista racista" na França tinha livro de Hitler em casa Kévin T., de 39 anos, foi detido após disparar de dentro de seu carro, com uma arma automática, contra várias pessoas em Trappes e La Verrière, a sudoeste de Paris

O autor do “atentado terrorista racista” que matou uma pessoa na França tinha em sua residência o livro Mein Kampf (Minha Luta), escrito pelo ditador nazista Adolf Hitler, informou neste sábado à AFP uma fonte próxima ao caso.

Kévin T., de 39 anos, está detido desde a manhã de sexta-feira (23), quando disparou de dentro de seu carro, com uma arma automática, contra várias pessoas em Trappes e La Verrière, a sudoeste de Paris, deixando um morto e cinco feridos.

Esse “atentado terrorista racista”, nas palavras do presidente Emmanuel Macron, chocou a França. O chefe de Estado de centro-direita, que deixará o poder em maio, considerou o episódio um “ponto de inflexão” e pediu “unidade” e “concórdia”.

A Procuradoria Nacional Antiterrorista (PNAT) anunciou que a detenção do suspeito sob custódia policial foi prorrogada, após um “primeiro interrogatório” e enquanto as investigações continuam.

Quatro pessoas de seu círculo próximo, entre elas seus pais, também foram detidas, segundo a fonte próxima ao caso.

O atirador tinha antecedentes, mas não estava sendo monitorado pelos serviços de inteligência. No momento da prisão, portava uma submetralhadora e granadas de gás lacrimogêneo, segundo fontes policiais.

Além disso, havia instalado “três botijões de gás e interruptores elétricos conectados a um temporizador” em sua residência, na cidade vizinha de Plaisir, para provocar uma explosão, explicou a PNAT.

Além do Mein Kampf, os investigadores também encontraram uma Bíblia e o Alcorão em seu apartamento, informou a fonte próxima ao caso.

Centenas de pessoas se reuniram neste sábado em Trappes para homenagear a vítima: Pengo Bossio Wangi, um francês de origem africana de 26 anos, considerado uma jovem promessa das artes marciais mistas (MMA).

“Não somos alvos, nossas vidas importam” e “Trappes exige justiça e verdade” eram algumas das frases escritas nos cartazes.

Entre os cinco feridos está uma menina de 12 anos que, segundo a promotoria, “continua em estado crítico”.

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