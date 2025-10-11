S�b, 11 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado11/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
tratamento

Biden faz radioterapia para tratar câncer de próstata

Aos 82 anos, ex-presidente americano passa por radioterapia e tratamento hormonal contra a doença

Reportar Erro
Joe Biden Joe Biden  - Foto: Ernesto Benavides/AFP

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden está passando por radioterapia e tratamento hormonal para combater o câncer de próstata, informou um porta-voz à AFP neste sábado (11).

O democrata, de 82 anos, que desistiu de sua candidatura à reeleição em 2024 por motivos de saúde, revelou em maio que havia sido diagnosticado com uma forma "agressiva" de câncer de próstata com "metástases ósseas".

Seu câncer atingiu então uma pontuação de 9 na escala de Gleason, que avalia a agressividade dos cânceres de próstata em uma escala que vai até 10, de acordo com o gabinete do ex-presidente.

"Como parte de um plano de tratamento para câncer de próstata, o presidente Biden está atualmente em radioterapia e tratamento hormonal", afirmou o porta-voz.

Radioterapia

A radioterapia "usa raios ou partículas de alta energia para destruir células cancerígenas", explica a Sociedade do Câncer dos EUA em seu site.

Esse tipo de tratamento é usado para diferentes estágios do câncer de próstata, especifica a organização.

O objetivo de tomar hormônios para essa doença, segundo a instituição, é "reduzir os níveis de hormônios masculinos, chamados andrógenos, no corpo ou impedi-los de impulsionar o crescimento de células cancerígenas da próstata".

Diagnóstico

Após inicialmente expressar sua "tristeza" com a notícia em maio, o atual presidente americano, Donald Trump, sugeriu no dia seguinte que o diagnóstico do democrata já era conhecido há muito tempo.

Em junho, Trump ordenou uma investigação sobre pessoas próximas a Biden, suspeitando que houve uma "conspiração" para encobrir o declínio físico e cognitivo do ex-presidente.

 

Leia também

• Trump ameaça controlar as exportações de peças da Boeing em resposta à China

• Zelensky pede a Trump que feche acordo de paz na Ucrânia

Reportar Erro

Veja também

Newsletter