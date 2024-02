A- A+

EL SALVADOR Bukele se declara vencedor de eleições em El Salvador em publicação no X Atual presidente postou mensagem em rede social e é celebrado com fogos

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmou neste domingo que foi reeleito com mais de 85% dos votos, em mensagem publicada na rede social X.

“De acordo com os nossos números, vencemos as eleições presidenciais com mais de 85% dos votos e um mínimo de 58 dos 60 deputados da Assembleia Legislativa”, assegurou o presidente.



A mensagem de Bukele foi recebida com uma explosão de fogos de artifício em San Salvador.

