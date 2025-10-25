S�b, 25 de Outubro

europa

Candidata de esquerda Connolly será presidente da Irlanda após concessão de sua rival

Resultados das eleições no país europeu devem ser divulgados ao longo deste sábado (25)

Candidata de esquerda Connolly será presidente da Irlanda após concessão de sua rival - Foto: Paul Faith/AFP

A candidata independente de esquerda Catherine Connolly será a próxima presidente da Irlanda, depois que sua única rival na eleição reconheceu a derrota.

Os resultados oficiais da votação realizada na sexta-feira (24) devem ser divulgados ao longo deste sábado (25), mas todas as projeções indicam uma vitória esmagadora de Connolly, o que levou sua adversária, a candidata do partido centrista Fine Gael, Heather Humphreys, a felicitá-la por “se tornar a próxima presidente da Irlanda”.

Cerca de 3,6 milhões de eleitores foram convocados às urnas na sexta-feira para escolher o sucessor de Michael Higgins, de 84 anos, que ocupa o cargo honorífico desde 2011.

É a primeira vez desde 1990 que apenas duas candidatas, ambas mulheres, disputam a presidência. Desta vez, Connolly enfrentou a ex-ministra Humphreys, uma das principais figuras da coalizão governista.

 

“Catherine será uma presidente para todos nós e será a minha presidente”, declarou Humphreys à televisão pública, referindo-se à sua rival, uma ex-advogada de 68 anos.

A candidata independente também recebeu os cumprimentos de Simon Harris, vice-primeiro-ministro irlandês e membro do Fine Gael. “Desejo-lhe todo o sucesso possível”, afirmou.

Connolly se tornará, em poucas horas, a terceira mulher a ocupar a presidência do país, membro da União Europeia, com 5,2 milhões de habitantes.

A eleição foi marcada por baixa participação e críticas de eleitores conservadores, que disseram não se sentir representados.

Diversas figuras conservadoras chegaram a pedir aos cidadãos que anulassem seus votos em protesto contra a falta de opções de direita na disputa.

Algumas celebridades também consideraram se candidatar, entre elas o lutador de artes marciais mistas Conor McGregor, o cantor Bob Geldof e o dançarino Michael Flatley.

A taxa de participação nas últimas eleições presidenciais, em 2018, foi de 44%, mas desta vez estima-se que tenha sido menor, com índices abaixo de 40% em várias regiões.

De acordo com pesquisas locais, apenas 38% do eleitorado votou na capital, Dublin, embora o número oficial só deva ser confirmado neste sábado.

