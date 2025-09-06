A- A+

Vaticano Canonização do 1º santo millennial ocorre neste domingo no Vaticano Um dos milagres ocorreu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul

A canonização do beato Carlo Acutis ocorre neste domingo (7), no Vaticano. O adolescente, morto aos 15 anos de idade, após um quadro agudo de leucemia, ficou popularmente conhecido como padroeiro da internet, já que usava as redes para evangelizar. Carlo será o primeiro santo da geração millennial, que inclui todos os nascidos entre as décadas de 1980 e 1990.

Agendada para as 10h no horário local (5h no horário de Brasília), a cerimônia será presidida pelo papa Leão XIV, a primeira desde que assumiu seu pontificado, em maio deste ano.

A canonização de Carlo Acutis será realizada após 5 meses de espera, já que havia sido inicialmente marcada para 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes, mas foi adiada em razão da morte do papa Francisco.

Francisco já havia citado Carlo como exemplo para a juventude, por unir fé, simplicidade e conexão com o mundo contemporâneo.

Biografia

Carlo Acutis nasceu em Londres em 1991, mas cresceu em Milão, na Itália. Gostava de jogar videogame e criar sites e, segundo o Vaticano, também era apaixonado pela Eucaristia e por Nossa Senhora. Iniciou a vivência da fé católica cedo, aos 7 anos, fez a primeira comunhão e, desde então, passou a assistir à missa todos os dias, além de ajudar necessitados doando roupas e alimentos.

Na adolescência, graças aos conhecimentos de engenharia da computação, criou um site dedicado a divulgar milagres eucarísticos espalhados pelo mundo e aparições de Maria aprovadas pela Igreja Católica. Após sua morte por leucemia, em outubro de 2006, uma grande quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, ajudadas por Carlo, compareceram ao funeral.

Milagres

O reconhecimento da santidade de Carlo veio a partir de dois milagres atribuídos ao jovem. O primeiro, que levou à beatificação, ocorreu em 2013, em solo brasileiro, na capital sul-mato-grossense Campo Grande. À época, o menino Matheus Vianna, com 3 anos de idade, sofria de uma doença congênita no pâncreas e foi curado sem nenhum tipo de respaldo científico ao tocar uma relíquia de Carlo.

O segundo milagre, de acordo com o Vaticano, refere-se à sobrevivência e rápida recuperação de Valéria Valverde, da Costa Rica. Em 2022, a jovem, então com 21 anos, estudava em Florença, na Itália, quando sofreu um grave acidente de bicicleta. A mãe de Valéria fez uma peregrinação à cidade de Assis para rezar pela cura da filha no túmulo de Carlo. No mesmo dia, a jovem começou a respirar sem aparelhos.

Entenda

De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o processo de canonização na Igreja Católica Apostólica Romana, que leva à declaração de uma pessoa como santa, envolve diversas etapas, incluindo a investigação da vida e das virtudes do candidato, a comprovação de milagres e a proclamação formal pelo papa.

A primeira fase é a diocesana. Nela, o bispo local inicia a investigação da vida do candidato, analisando sua fama de santidade e recolhendo testemunhos e documentos. Na segunda fase, intitulada romana, o processo é enviado ao Vaticano, onde peritos teólogos e médicos analisam a documentação e os milagres atribuídos ao candidato.

Na terceira fase, conhecida como beatificação, ocorre a comprovação de um milagre atribuído à intercessão do candidato, permitindo que ele receba o título de beato ou bem-aventurado. Para a quarta e última fase, a canonização, é necessário um segundo milagre, que deve ocorrer após a beatificação. Com a comprovação do milagre, o papa proclama a pessoa santa e sua devoção é reconhecida em toda a Igreja.

