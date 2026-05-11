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Casa Branca: Trump não está com pressa para negociar com Irã e tem trunfos à disposição
A assistente especial da Presidência dos EUA e subchefe de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, disse que presidente norte-americano, Donald Trump, não está com pressa para negociar com o Irã e tem trunfos à disposição diante da percepção de que o Teerã se encontra enfraquecido.
"Eles estão sendo completamente paralisados economicamente pelo peso da Operação Fúria Econômica, então o presidente não está com pressa", disse a representante em entrevista à Fox News nesta segunda-feira, 11.
"Ele tem todas as cartas na manga porque sabe que o Irã está ficando mais fraco a cada dia, enquanto os EUA estão ficando mais fortes, mais fortes", disse.
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Kelly afirmou ainda que Trump tem razão ao dizer que assim que houver um fim da volatilidade do petróleo, os preços cairão como uma pedra.