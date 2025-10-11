Chanceleres do Egito e dos EUA coordenam preparativos para a cúpula sobre Gaza

A- A+

Os chefes da diplomacia do Egito e dos Estados Unidos discutiram neste sábado (11) os preparativos para uma cúpula em Sharm el-Sheikh, Egito, onde será discutida a implementação da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, copresidirão a cúpula, que também contará com a presença de outros líderes, informou o Ministério das Relações Exteriores egípcio em um comunicado neste sábado, sem confirmar a data.

O presidente francês, Emmanuel Macron, viajará ao Egito na segunda-feira para discutir com outros participantes "as próximas etapas da implementação do plano de paz", anunciou a Presidência francesa neste sábado.

O chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também são esperados no Egito.

Na sexta-feira, o chefe da diplomacia egípcia, Badr Abdelatty, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, discutiram os preparativos para a reunião, particularmente "a participação internacional na cúpula de Sharm el-Sheikh, assim como a implementação da primeira fase do acordo de cessar-fogo".

Este acordo, firmado no Egito, foi desenvolvido com base em um plano de 20 pontos proposto pelo presidente americano, Donald Trump.

Segundo o acordo de cessar-fogo, Israel deve libertar 250 prisioneiros palestinos, incluindo alguns que cumprem penas de prisão perpétua por ataques fatais, e o Hamas tem até segunda-feira para libertar os 48 reféns israelenses que ainda estão em Gaza, alguns vivos e outros mortos em cativeiro.

Outros 1.700 palestinos, detidos pelo Exército israelense durante operações militares em Gaza desde os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, também serão libertados como parte do acordo de cessar-fogo.

O presidente dos EUA anunciou que se reunirá com "vários líderes" no Egito na segunda-feira para discutir o futuro de Gaza, devastada por mais de dois anos de guerra.

Juntamente com os Estados Unidos e o Catar, o Egito desempenhou um papel decisivo nas negociações que levaram ao acordo de cessar-fogo.

