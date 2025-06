China chega a 10 milhões de usuários de 5G-A

A- A+

Durante o MWC Xangai 2025, a Huawei apresentou novos desenvolvimentos em monetização de experiências 5G Advanced (5G-A) e serviços baseados em cenários com tecnologia de IA agêntica. A exposição da empresa no evento deste ano foi intitulada "Accelerating the Intelligent World" (Acelerando o mundo inteligente), pois a empresa pretende se reunir com operadoras globais, parceiros do setor e líderes de opinião para discutir novos caminhos para o desenvolvimento de operadoras com foco na criação de valor usando IA.

A vitrine da Huawei está focada em suas mais recentes inovações em três áreas:

Serviços: espera-se que a Huawei anuncie o sucesso de vários projetos de monetização de experiência 5G-A e de aplicativos de IA baseados em cenários (AItoX) realizados em colaboração com as três principais operadoras da China

Infraestrutura: a Huawei está organizando apresentações com suas operadoras parceiras para compartilhar suas experiências recentes na construção de redes centradas em IA. A empresa também lança uma nova e abrangente solução AI Ultra-Broadband (AI UBB) que abrange todas as camadas de rede, desde a banda larga doméstica até as redes de transporte. A solução vem com poder de computação integrado de ponta a ponta e melhorias de desempenho abrangentes destinadas a acelerar a evolução da rede em direção a uma autonomia de nível superior, o que, por sua vez, melhorará a experiência do aplicativo de IA e permitirá o crescimento dos negócios.

Operações: a Huawei e as três principais operadoras da China compartilham em conjunto suas melhores e mais recentes conquistas em operações de redes sem fio inteligentes e operações de banda larga residencial inteligente.

A expectativa é que a adoção comercial do 5G-A acelere em várias regiões em 2025, incluindo a China, o Oriente Médio e a Ásia-Pacífico. As operadoras nessas regiões estão explorando ativamente os modelos de monetização de experiência.

Eric Xu, vice-presidente e presidente rotativo da Huawei, fez uma apresentação sobre os caminhos para impulsionar o crescimento no setor de telecomunicações. Xu começou seu discurso compartilhando observações sobre o status atual do setor de telecomunicações: "Após quase quatro décadas de rápido crescimento, o setor entrou em um período de desenvolvimento constante, ao mesmo tempo em que enfrenta alguns desafios para um novo crescimento."

Em seguida, ele falou sobre quatro possíveis caminhos para o crescimento:

Adaptação às mudanças nas necessidades dos usuários e atendimento a novas demandas com alto potencial de crescimento

Aumento da oferta e do consumo de vídeo em HD por meio de esforços coordenados em todo o ecossistema

Implantação do 5G em todos os automóveis para promover um novo crescimento nos veículos conectados inteligentes

Implantação do FTTR nas micro e pequenas empresas para aproveitar ao máximo as oportunidades em IA

"É claro que cada operadora é diferente", concluiu Xu. "Seus mercados são diferentes, seu ambiente de negócios é diferente, assim como seu cenário competitivo. Portanto, os caminhos para o crescimento também são diferentes. Estamos prontos e dispostos a trabalhar em conjunto, ajudando as operadoras a explorar oportunidades únicas e a traçar os caminhos certos para um crescimento sustentável e de longo prazo."

A China emergiu como pioneira global em 5G-A, com 5G-A já disponível em mais de 300 de suas cidades. As operadoras agora oferecem planos 5G-A para celulares em mais de 30 províncias chinesas e o país atualmente tem mais de 10 milhões de usuários 5G-A. As operadoras na China, no Oriente Médio e em outras regiões também estão explorando a nova estrutura de valor para a monetização da experiência, introduzindo iniciativas de atualização premium. O 5G-A oferece aos usuários redes ultrarrápidas e alimenta a transformação inteligente em vários setores, incluindo vida inteligente, transporte e fabricação

O setor de comunicações está passando por uma grande transformação graças às inovações trazidas pela IA. O sucesso dos novos modelos de monetização de experiência também indica que o setor entrará em breve em uma nova era de crescimento.

As operadoras estão em uma posição única para abraçar esse aumento na IA e explorar novos aplicativos de IA devido a seus pontos fortes inerentes em nuvem, rede, inteligência e computação. Elas estão usando a IA para transformar seus serviços, infraestrutura e operações, o que está liberando novos fatores para o crescimento dos negócios.

Muitas operadoras estão se reposicionando como fornecedoras de agentes de IA personalizados e integrados, acessíveis aos consumidores. No mercado de casas inteligentes, elas estão atualizando os serviços existentes, permitindo a coordenação entre vários dispositivos inteligentes para melhorar a convivência em casas inteligentes. As operadoras também estão entrando no mercado de serviços em veículos, integrando agentes de IA com tecnologias vehicle-to-everything (V2X) para criar terceiros espaços inteligentes e móveis. Para as empresas, elas estão atualizando seus recursos ao aprimorar os serviços de rede de computação e os serviços baseados em modelos para capacitar as operações.

Para obter mais informações, acesse: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2025

